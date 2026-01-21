Tour Down Under 2026: Andresen domina la prima tappa e si veste da leader

La prima tappa del Tour Down Under 2026 ha riservato un risultato a sorpresa: il danese Tobias Lund Andresen, corridore del Decatlon CMA CGM Team, si è imposto nella frazione inaugurale con arrivo e partenza a Tanuda, in Australia.

Lunga circa 120,6km, la tappa ha visto il gruppo compatto affrontare un percorso favorevole ai velocisti, ma nonostante la presenza di tanti nomi attesi lo scandinavo ha avuto la meglio nel finale.

Grazie ai secondi di abbuono guadagnati al traguardo, Andresen ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale alla prima giornata di gara.

La volata e la doppia soddisfazione di Andresen

La tappa di Tanuda si è sviluppata senza grandi attacchi decisivi, con il gruppo principale sempre compatto e in controllo della corsa. Nel finale, però, il Decathlon CMA CGM Team ha fatto il lavoro perfetto per lanciare il suo sprinter: nel rettilineo conclusivo Tord Gudmestad ha condotto il gruppo, favorendo la progressione di Tobias Lund Andresen, che ha bruciato gli avversari negli ultimi metri e ha conquistato una vittoria di grande prestigio.

Dietro di lui hanno chiuso altri nomi importanti, come il britannico Matthew Brennan, secondo, e l’australiano nonché padrone di casa Sam Welsford, finito invece terzo e vincitore delle ultime edizioni della tappa di Tanuda e favorito indiscusso della vigilia. In un finale molto combattuto, dunque, il gioco di squadra del Decathlon CMA CGM Team ha fatto la differenza.

La classifica dopo la prima tappa: Adresen al comando

Oltre alla vittoria della tappa, Lund Andresen è balzato anche al comando della classifica generale grazie ai secondi bonus ottenuti al traguardo, mettendosi davanti al britannico Sam Watson e all’inglese Ethan Vernon. Questo inizio positivo pone il danese in una posizione di forza già alle prime battute della corsa.

Il miglior italiano in classifica è Andrea Raccagni Novero, 20esimo a pochi secondi dalla testa, mentre Alberto Dainese è stato il primo azzurro ad arrivare nella volta di Tanuda, piazzandosi 24esimo. Gli sprinter e i corridori più veloci guardano già alle tappe successive in vista di altri arrivi in volata e alla lotta per le diverse maglie di specialità.