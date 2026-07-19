Tour de France, oggi tappone sulle Alpi: arrivo a Plateau de Solaison, percorso e favoriti

La seconda settimana del Tour de France 2026 giunge al termine oggi con la dura frazione alpina da Champagnole al Plateau de Solaison, che precede l’ultimo giorno di riposo.
Tour: la tappa di oggi 19 luglio, tante salite
I corridori affrontano oggi la tappa 15 del Tour de France, per un percorso totale di 183,9 chilometri e un dislivello complessivo di 3950 metri.
La partenza ufficiale della gara è fissata alle ore 13:00, mentre l’arrivo al traguardo è previsto per le 17:30.
La prima parte del percorso prevede il traguardo volante situato nella località di Saint-Laurent-En-Grand al chilometro 17,3. Successivamente, il gruppo affronta la prima salita di giornata, la Côte des Rousses, che misura 6,6 chilometri e presenta una pendenza media del 5,1%. Le maggiori difficoltà si concentrano però negli ultimi 50 chilometri.
Il plotone deve superare prima Le Salève – Col de la Croisette, un’ascesa di categoria 1 lunga 4,6 chilometri con una pendenza severa dell’11,2%. Subito dopo arriva la Côte du Mont, classificata come categoria 3, che si estende per 2,1 chilometri all’8,3%.
L’atto conclusivo coincide con la salita hors categorie del Plateau De Solaison Brison: 11,3 chilometri al 9%.
I protagonisti attesi e la caccia alla classifica generale
Il favorito principale resta, come al solito quando si sale, Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha dimostrato una condizione eccezionale e punta dritto al successo numero 5 in questa edizione.
La superiorità della maglia gialla, infatti, appare netta in questo momento. Se la gara dovesse risolversi con uno scontro tra i leader della classifica, il campione del mondo potrebbe riproporre un’azione solitaria, ma non è detto che non lasci spazio ai compagni di squadra come Del Toro.
Alle sue spalle, la battaglia per le posizioni sul podio rimane invece molto aperta. Jonas Vingegaard difende il secondo posto, ma deve controllare il distacco da un Paul Seixas apparso molto brillante sulle ultime salite. Con loro anche Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, oltre allo spagnolo Juan Ayuso. Per quanto riguarda la fuga, Richard Carapaz fuori dalla generale rappresenta il candidato più accreditato per centrare la fuga e arrivare vittorioso al traguardo.
Gli orari della gara e la copertura televisiva
La quindicesima tappa di oggi, domenica 19 luglio, avrà copertura totale . La partenza ufficiale della carovana avverrà alle ore 13:10 in punto dalla località di Champagnole. L’arrivo in cima dei primi atleti è calcolato per le 17:30.
Gli appassionati potranno assistere alla gara in televisione tramite il canale Rai 2, che avvierà la propria diretta a partire dalle 14:35.
Per la diretta integrale, su dispositivi mobili e computer, toccherà affidarsi a RaiPlay ed Eurosport 1. Presente su DAZN, Discovery Plus e HBO Max.