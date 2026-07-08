World Climbing Series: 19 azzurri in cerca di gloria

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio lo scenario alpino mozzafiato di Chamonix ospiterà le World Climbing Series di Lead e Speed, accogliendo i migliori velocisti del mondo e i più esperti specialisti della difficoltà per tre giorni di gare ad altissimo livello.

Arrampicata, al via le World Climbing Series

In questa prova di World Climbing Series Speed si tornerà alla formula classica, con la parete a due corsie e con la gara esclusivamente individuale.

Nella Speed maschile gareggeranno 80 velocisti, fra cui 6 azzurri: Matteo Zurloni e Luca Robbiati (compagni di squadra nelle Fiamme Oro), approdati entrambi in semifinale nella gara individuale alle World Climbing Series di Cracovia e autori di un’ottima prestazione in staffetta, dove hanno chiuso in 8° posizione; Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), che nella staffetta mista, disputata assieme a Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), ha conquistato il record Europeo e un eccellente 7° posto; Francesco Ponzinibio (Equilibrium), vice Campione Europeo Giovanile, detentore della Coppa Italia assieme a Luca Robbiati, che ambisce ad accedere nuovamente alla fase finale della competizione; Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), bronzo in Coppa Italia assoluta, che punta a scalare posizioni in classifica per accedere al tabellone finale, e infine tornerà in gara il veterano Gian Luca Zodda (Fiamme Oro).

Nella compagine femminile saranno 57 le atlete pronte a sfidarsi a colpi di centesimi di secondo. Saranno presenti le 4 azzurre che rappresentano l’Italia per tutto il circuito agonistico mondiale di velocità: Giulia Randi e Beatrice Colli (Fiamme Oro), reduci da un’ottima prestazione individuale a Cracovia (rispettivamente 11 e 14°) e da una bella prova di coppia nella Speed Relay (dove hanno conquistato il 7° posto); Agnese Fiorio, che dopo il titolo italiano e il titolo europeo giovanile punta a un buon risultato anche a livello mondiale; Sara Strocchi, che in coppia con la Fiorio è stata protagonista di una buona prestazione in staffetta femminile in Polonia.

La World Climbing Series Lead approda alla sua quarta tappa, dopo Wujiang, Praga, e Innsbruck. Questa prova rappresenta un momento cruciale per riuscire a guadagnare punti in classifica, prima delle ultime due tappe, a Koper e a Santiago del Cile.

Nel comparto maschile saranno impegnate con moschettoni, tacche e svasi 83 specialiste della difficoltà, fra cui Viola Battistella (Fiamme Oro), bronzo al Trial Nazionale e 4° al Campionato Italiano, Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco), bronzo al Campionato Italiano e in Coppa Italia, e Savina Nicelli (Fiamme Oro), vice Campionessa Italiana e detentrice della Coppa Italia assoluta. Mentre sul fronte maschile saranno 6 gli azzurri impegnati a mirare al top, fra 77 partecipanti alla gara. Immancabili il vice Campione Italiano Filip Schenk (Fiamme Oro), finalista in Cina e in Repubblica Ceca, semifinalista in Austria, che l’anno scorso a Chamonix conquistò un emozionante bronzo, e il Campione Italiano Giovanni Placci (Fiamme Oro), finalista a Innsbruck e semifinalista a Wujiang e a Praga.

Ad essi si uniranno Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), semifinalista a Praga, Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle), Campione Italiano U21, Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi), vice Campione Italiano U21, e Tommaso Lamboglia (Rock Dreams), al suo esordio in World Climbing Series.