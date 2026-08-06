Tour de France femminile, altra battaglia tra le big: Longo Borghini sogna il colpo

Il Tour de France femminile 2026 riparte oggi con la sesta frazione, 153,5 km da Montbrison a Torunon-sur-Rhone. Alla vigilia dell’attesissimo arrivo sul Mont Ventoux, il gruppo dovrà affrontare un percorso nuovamente impegnativo, caratterizzato da sei Gran Premi della Montagna. La partenza è fissata alle 13.35, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.41.

Sei salite e un finale adatto agli attacchi

La prima parte proporrà la Cote de Perigneux, la Cote de la Pruderie, la Cote d’aurea e la Cote de Praneuf. La difficoltà principale sarà però il Col de Lalouvesc, salita di seconda categoria lunga 8,6 chilometri con una pendenza media del 5%.

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Dopo una lunga discesa, le atlete affronteranno la Cote de Boucieu-le-Roi, 3,8 km al 5,7%, con scollamento a 16 km dal traguardo. Una collocazione ideale per tentare un attacco decisivo o favorire una fuga da lontano.

Vollering sfida Reusser, Longo Borghini cerca libertà

Demi Vollering potrebbe provare nuovamente a mettere sotto pressione la maglia gialla Marlen Reusser, protagonista ieri di una solida difesa. Anche Kasia Niewiadoma, sostenuta da Antonia Niedermaier, cercherà di inserirsi nel duello per la classifica generale.

Tra le possibili attaccanti figura Elisa Longo Borghini, che potrebbe sfruttare il controllo reciproco tra le favorire per inseguire una prestigiosa vittoria di tappa. Paule Ferran-Prévot, invece, potrebbe consegnare energie in vista del Mont Venoutx. La corsa sarà visibile in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max.