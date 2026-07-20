La Spagna è campione del Mondo! Messi e l’Argentina firmano un record storico negativo

L’Argentina ferma la sua cavalcata in finale dei Mondiali contro l’Argentina: la Spagna è campione del mondo, e i numeri le danno ragione

È stata una finale speciale quella tra Spagna e Argentina. Ci si aspettavano gol, emozioni e una qualità tecnica evidente da entrambe le parti, invece i tempi regolamentari sono terminati sullo 0-0 e con una squadra sempre arroccata nella propria metà campo.

Gli iberici hanno provato in ogni modo possibile a superare il muro di Lionel Messi e compagni, ci sono riusciti solo con Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Basta quello a consegnare la seconda Coppa del Mondo della sua storia alla Spagna, e possiamo dire che è stato un traguardo meritato.

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I numeri danno totalmente ragione a Luis De La Fuente. La Spagna ha effettuato 20 tiri totali, di cui 12 in porta. E ha mantenuto il possesso palla per il 65%, quanto è bastato per nasconderla al blocco basso dei suoi avversari.

La difesa degli argentini cade al 106′, ma con un record negativo

L’espulsione di Enzo Fernndez, arrivata al 92′, spiega solo in parte questo trend, già ampiamente consolidato per tutto il match. In totale, l’Argentina ha effettuato due tiri, nessuno di questi ha centrato la porta.

Non è mai successo che una squadra non facesse neanche un tiro in porta in una finale del Mondiale. Un record negativo che Lionel Messi si sarebbe risparmiato volentieri, a coronamento di una carriera ricca di trionfi e soddisfazioni, ma che – almeno con l’Argentina – deve terminare tra le lacrime di una finale mondiale persa.