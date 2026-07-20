Pernici sicuro: “Ho sempre pensato di battere il record sugli 800. Ora una medaglia agli Europei”

Francesco Pernici ha scritto la storia con il record sugli 800 metri e ora punta a essere protagonista ai prossimi Europei: il sogno resta Los Angeles

Francesco Pernici ha firmato di diritto il suo ingresso tra i big dell’atletica italiana e mondiale. Il mezzofondista bresciano classe 2003 ha recentemente infranto il record nazionale degli 800 metri correndo in 1:43.60 a Nancy.

Un cronometro che gli ha permesso di cancellare un primato storico, quello di Marcello Fiasconaro, che resisteva ininterrottamente da ben cinquantatré anni, precisamente dal lontano 1973. Tuttavia, per il giovane talento azzurro, questo straordinario traguardo rappresenta solamente il primo passo di una stagione che si preannuncia ricca di ambizioni e sfide.

“A breve ci saranno gli europei e sarà quello l’evento in cui dovrò arrivare al top per ottenere qualcosa di grande”, ha detto all’ANSA. I campionati europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto hanno già il suo mirino puntato.

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E ha le idee chiare: “Ovviamente dovremo ragionare turno per turno, ma una volta raggiunta la finale, l’obiettivo sarà vincere quella medaglia che non sono ancora riuscito ad ottenere in maglia azzurra. E’ uno dei miei tanti obiettivi”.

Pernici dagli Europei alle Olimpiadi: nuovi traguardi storici in vista

La carriera di questo ragazzo è una continua ascesa verso il mito: prima il record juniores tolto a Davide Cadoni, poi quello Under 23 strappato a Donato Sabia. Oltre i confini europei, il suo cuore e la sua mente volano già oltreoceano, verso le Olimpiadi di Los Angeles.

“Le Olimpiadi sono una cosa a cui penso già. Ora bisognerà ragionare gara per gara fino ad arrivarci, ma ovviamente nella mia testa è un obiettivo che c’è. E anche lì l’ambizione, seppur difficile, sarà quella di cercare di andare a medaglia. È uno dei miei sogni”, ha concluso.