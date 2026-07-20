Sport in tv oggi 20 luglio: Cinà a Kitzbühel e finale WTA Iasi, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il giovane azzurro Federico Cinà affronta Facundo Diaz Acosta nel primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre a Iasi si assegna il titolo nella finale tra Mayar Sherif e Paula Badosa. Su Climbing TV quattro appuntamenti con i Mondiali giovanili di arrampicata Lead, dalle semifinali del mattino alle finali serali. Programmazione completa anche per Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il tennis occupa gran parte del calendario sportivo di lunedì 20 luglio, con gli incontri dei tornei ATP di Kitzbühel ed Estoril e dei WTA di Praga, Amburgo, Iasi e Palermo. L’attenzione italiana sarà rivolta soprattutto a Federico Cinà, impegnato contro Facundo Diaz Acosta, e a Federica Urgesi, attesa in serata contro Elizara Yaneva.

Spazio anche alla canoa slalom con le prove individuali a cronometro del kayak cross ai Mondiali. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, invece, Climbing TV seguirà le semifinali e le finali Under 17 e Under 19 dei Mondiali giovanili di arrampicata Lead.

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Sport in tv oggi, lunedì 20 luglio

11.00 – TENNIS – WTA Praga, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

11.00 – TENNIS – ATP 250 Kitzbühel, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Federico Cinà-Facundo Diaz Acosta sarà il terzo match sul Grandstand.

13.00 – TENNIS – ATP 250 Estoril, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.30 – TENNIS – WTA Amburgo, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

16.20 – CANOA SLALOM – Mondiali, kayak cross, time trial individuale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

16.30 – TENNIS – WTA Iasi, finale Sherif-Badosa: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

17.00 – TENNIS – WTA Palermo, primo turno: Federica Urgesi-Elizara Yaneva non prima delle ore 20.00, in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.

Mondiali giovanili di arrampicata su Climbing TV

Giornata interamente dedicata alla specialità Lead su Climbing TV, il canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV riservato all’arrampicata sportiva.

09.00 – Campionati Mondiali giovanili, Lead Under 17: semifinali

14.00 – Campionati Mondiali giovanili, Lead Under 19: semifinali

20.00 – Campionati Mondiali giovanili, Lead Under 17: finali

21.00 – Campionati Mondiali giovanili, Lead Under 19: finali

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

La programmazione di lunedì 20 luglio propone podcast, film e documentari sportivi, approfondimenti dedicati agli atleti italiani e diversi eventi agonistici. In prima serata spazio anche alla diretta delle finali Lead dei Campionati Mondiali giovanili di arrampicata.

00.26.00 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

00.53.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

01.03.38 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

01.13.39 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

02.29.33 – Come una ruota che gira

03.19.03 – Touchback – Il riscatto

05.37.35 – Jimmy Grimble

07.32.21 – Farfalle – New Generation

08.06.15 – Get Ready

08.30.34 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

08.46.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

09.03.46 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.20.31 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

09.44.42 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

09.52.18 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

10.07.44 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

10.28.56 – Old But Gold – Episodio 4

10.53.42 – Old But Gold – Episodio 3

11.16.48 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.52.58 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

12.08.35 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

12.19.10 – Campionati italiani individuali su pista Under 20 2026 – Day 1 – Sessione pomeridiana

16.41.20 – Scienza dello Sport – Episodio 1

16.55.47 – Scienza dello Sport – Episodio 2

17.18.40 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

18.22.06 – Casa Italia Milano Cortina 2026

18.38.22 – Titolo italiano mediomassimi 2025 – Eros Seghetti vs Dragan Lepei

19.55.35 – Live Event – Campionati Mondiali giovanili 2026 – Arrampicata Lead – Finali

22.06.05 – Campionato italiano di tiro a volo – Para Trap – Pescara 2026

23.18.55 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

23.42.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

23.59.27 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro