Tour de France 2027, svelato il percorso: partenza in Gran Bretagna

Il Tour de France guarda già al futuro. Con l’edizione 2026 ancora tutta da vivere, gli organizzatori hanno ufficializzato in anticipo uno dei punti chiave del 2027: la Grand Départ, che venerdì 2 luglio scatterà dalla Gran Bretagna.
Tour 2027: tre tappe sul suolo britannico
Per la 28ª volta nella sua storia, la corsa a tappe più celebre del ciclismo mondiale prenderà il via lontano dal territorio francese. Il Tour de France 2027, infatti, si aprirà con tre giornate distribuite tra Scozia, Inghilterra e Galles.
La prima tappa porterà il gruppo da Edimburgo a Carlisle. Il percorso, privo di grandi difficoltà altimetriche, è stato disegnato per favorire una volata di gruppo e assegnare la prima maglia gialla a un velocista, anche se la breve salita di Melrose potrebbe rendere meno scontato il finale.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sabato il Tour si sposterà completamente in Inghilterra, con una frazione da Keswick a Liverpool decisamente più mossa rispetto all’esordio. Le numerose ondulazioni e le cinque asperità presenti lungo il tracciato promettono di mettere alla prova il gruppo e potrebbero già creare le prime differenze in classifica.
Il trittico inaugurale si chiuderà domenica in Galles, con partenza da Welshpool e arrivo a Cardiff. Sarà la tappa tecnicamente più impegnativa delle tre, con un finale potenzialmente esplosivo, che assegnerà la prima maglia gialla ad uno “scalatore” in lotta per la vittoria finale. L’ascesa di Caerphilly, due chilometri all’8,1% di pendenza media, collocata a circa 12 chilometri dal traguardo, potrebbe infatti favorire attacchi da lontano prima della volata verso l’arrivo, fissato nelle vicinanze del Principality Stadium.
Tour 2027, la sinergia con la Gran Bretagna
Nel complesso, il Tour 2027 percorrerà oltre 600 chilometri su suolo britannico, attraversando territori simbolici per il ciclismo locale.
La corsa a tappe più famosa al Mondo passerà dalla Scozia di Chris Hoy, icona della pista, fino al Galles che ha dato i natali a Geraint Thomas, ultimo britannico a trionfare alla Grande Boucle.
Un avvio internazionale che promette grande pubblico, scenari suggestivi e un inizio di corsa tutt’altro che banale, prima del trasferimento del gruppo su suolo francese.