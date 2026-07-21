Tour de France, 16esima tappa: Ganna sfida Evenepoel a cronometro

Il Tour de France riparte oggi dopo il 2° giorno di riposo, aprendo ufficialmente la 3ª e decisiva settimana di gara. Oggi va in scena la tappa 16, una delicata cronometro individuale di 26,1 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains.

Le insidie del percorso e gli orari della diretta tv

Il Tour de France prosegue oggi martedì 21 luglio con la prova contro il tempo che promette spettacolo e scossoni in classifica. Difficile vedere Pogacar perdere la gialla, ma la lotta per il podio potrebbe vivere una delle giornate decisive.

Il percorso di 26,1 chilometri non agevola i passisti puri, presentando subito insidie altimetriche davvero rilevanti. Dopo la partenza da Évian-les-Bains, i ciclisti affrontano la Côte de Larringes, un’ascesa di 9,6 chilometri con una pendenza media del 4,2 percento. Terminata la salita, la gara continua in discesa verso l’ultima sezione del tracciato. Da questo punto in poi la strada spiana e gli ultimi 10 chilometri costituiscono l’unico vero tratto totalmente pianeggiante, dove gli uomini di classifica saranno costretti a spingere con rapporti pesanti fino al traguardo di Thonon-les-Bains.

Tour: chance per Ganna, lotta in classifica generale

Chi è il favorito di oggi? Remco Evenepoel parte da grande favorito per la vittoria odierna. Il corridore belga della Red Bull – BORA – hansgrohe insegue una prestigiosa doppietta dopo il trionfo ottenuto domenica.

In questa prova a cronometro, dopo la fatica delle tante salite, e considerata quella presente nella tappa sarà di sicuro avvantaggiato, anche se l’Italia spera in Filippo Ganna. Il campione italiano ha mostrato una condizione fisica invidiabile ed è la principale speranza per un successo tricolore.

Riguardo la classifica generale, la maglia gialla Tadej Pogacar guida saldo al comando con un tempo complessivo di 55h 41′ 31″. Il capitano della UAE Team Emirates XRG potrà gestire il suo rassicurante margine della generale.

Alle sue spalle la sfida per il podio resta viva con Evenepoel che proverà aggi ad incrementare il margine sugli altri corridori per il il 2° posto. Magari potrà anche avvicinarsi a Pogacar dal quale accusa 5′ 00″ di ritardo, seguito da Isaac del Toro a 5′ 58″.

Inoltre, la cronometro sarà decisiva per le reali ambizioni degli altri inseguitori, ovvero Paul Seixas a 6′ 23″, Juan Ayuso e Florian Lipowitz.

Il 1° corridore scatta alle ore 13:00, mentre l’ultimo, Pogacar, arriverà verso le 17:50.

La diretta televisiva inizia su Rai 2 alle 14:00, affiancata dai canali in streaming su RaiPlay e Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

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