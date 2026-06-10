Tour Auvergne-Rhone-Alpes, oggi le salite: percorso, favoriti e diretta della 4ª tappa

Il Tour Auvergne-Rhone-Alpes riparte subito dopo la cronometro a squadre vinta dal Team Visma-Lease a Bike. Oggi i corridori affrontano la 4ª tappa, la Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains di 167,4 chilometri.

Il percorso e le salite della frazione di oggi

La tappa odierna presenta un disegno molto vario che potrebbe essere ideale per i tentativi degli attaccanti della prima ora. Il gruppo affronta un tracciato movimentato che propone ben 6 ascese complessive: la carovana supera 3 gran premi della montagna di 4ª categoria, 2 di 3ª categoria e 1 impegnativo di 2ª categoria. La salita più dura della giornata è la Côte de Chougoirard, un’ascesa di 2ª categoria lunga 7,8 chilometri con una pendenza media del 5,5%, collocata a poco meno di 90 chilometri dalla linea d’arrivo.

Dopo questo ultimo scollinamento, la gara affronta una lunghissima discesa che termina a Montverdun, località posta a circa 30 chilometri dal traguardo finale. Da quel momento in poi, i ciclisti rimasti in avanguardia devono percorrere un tratto interamente pianeggiante fino al traguardo.

Il finale in pianura offre un’opportunità di recupero ai velocisti capaci di resistere sulle salite precedenti, rendendo possibile l’arrivo in volata ma sempre tra chi avrà tenuto botta in cima.

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I favoriti per la vittoria e dove seguire la diretta

I favori del pronostico per la vittoria si indirizzano principalmente su Dorian Godon della Netcompany Ineos, ciclista dotato delle caratteristiche giuste per superare le salite e sfruttare le sue doti da velocista. La UAE Team Emirates-XRG risponde con il francese Benoit Cosnefroy, un altro corridore abile a resistere in quota e rapido negli arrivi ristretti. Tra gli italiani si candida a un ruolo da protagonista Simone Velasco della XDS Astana Team, adatto a questo tipo di tracciato.

Attenzione alle possibile fughe da lontano, soprattutto se entrassero specialisti come l’irlandese Ben Healy della EF Education-EasyPost o lo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team.

Difficile vedere protagonista Wout van Aert, lontano dalla condizione migliore anche nella prova contro il tempo.

La partenza della corsa è fissata alle ore 13.15, con l’arrivo previsto intorno alle ore 17.10. Gli appassionati possono seguire la diretta dell’evento dalle ore 15.20 su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, mentre la diretta tv in chiaro non è prevista.