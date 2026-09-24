Spazio Azzurri, la casa degli Azzurri a Montréal dove il ciclismo racconta l’Italia

A Montréal il ritorno, dopo 16 anni, di uno spazio dedicato alla Nazionale e all’identità italiana. Sport, istituzioni, territori, cultura ed eccellenze agroalimentari si incontrano nel cuore dei Mondiali

Spazio Azzurri, la nostra casa a Montreal

Non solo un luogo dove seguire le gare. Non solo una casa per la Nazionale italiana di ciclismo. A Montréal, in occasione dei Campionati del Mondo UCI di ciclismo su strada, Spazio Azzurri è tornato a vivere dopo 16 anni con l’ambizione di diventare un vero punto di incontro tra il ciclismo italiano e il Paese che il ciclismo rappresenta nel mondo.

Dal 20 al 27 settembre, mentre Montréal ospita le sfide iridate, Spazio Azzurri accompagna la spedizione azzurra e apre le proprie porte ad atleti, tecnici, dirigenti, istituzioni, partner, media, ospiti internazionali e alla comunità italiana. Un luogo nel quale si possono seguire le gare, incontrare i protagonisti, raccontare le medaglie e vivere insieme i momenti più importanti del Mondiale.

Ma il progetto va oltre il risultato sportivo. Il ciclismo diventa infatti il filo conduttore di un racconto più ampio: quello di un’Italia che pedala, produce, cucina e porta nel mondo la propria cultura e i propri territori.

La bicicletta, del resto, attraversa il Paese proprio come fanno le sue tradizioni. E così a Spazio Azzurri lo sport incontra la cultura, il turismo, l’agroalimentare e la storia dell’emigrazione italiana.

Uno dei temi centrali del programma è il rapporto tra ciclismo e Cucina Italiana, valorizzato attraverso gli appuntamenti organizzati con le istituzioni e i territori.

Tra gli eventi più significativi, quello dedicato alla Cucina Italiana, promosso da MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ICE-Agenzia, ha portato all’interno di Spazio Azzurri il racconto delle produzioni, delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari italiane.

Un percorso che assume un significato particolare anche alla luce del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, intesa non soltanto come insieme di ricette e prodotti, ma come patrimonio fatto di saperi, tradizioni, convivialità e legame con i territori.

La tavola diventa così una prosecuzione naturale del racconto sportivo: dopo la gara, gli Azzurri e gli ospiti si ritrovano insieme per condividere prodotti, storie e identità italiane.

Spazio Azzurri è anche una vetrina dei territori.

In questi giorni Montréal ha incontrato l’Abruzzo, protagonista di una serata dedicata alle proprie eccellenze, che ha coinvolto anche la comunità abruzzese presente in Canada. Un appuntamento nel quale sport, prodotti del territorio e identità regionale si sono intrecciati con la festa per i successi della Nazionale.

Il progetto coinvolge inoltre Trentino, che guarda già al futuro del grande ciclismo internazionale e porta a Montréal il racconto di un territorio profondamente legato alla bicicletta, allo sport e al turismo.

È proprio questa dimensione territoriale a rendere Spazio Azzurri qualcosa di più di una semplice hospitality: una piattaforma attraverso la quale le realtà italiane possono presentarsi a un pubblico internazionale.

A completare il percorso è la Galleria Immersiva, realizzata dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Federciclismo e MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Un’installazione immersiva che racconta le storie degli italiani che, attraverso il ciclismo, hanno contribuito a costruire un pezzo dell’immagine dell’Italia nel mondo.

Un collegamento particolarmente significativo a Montréal, città nella quale la presenza della comunità italiana rappresenta un importante elemento del tessuto sociale e culturale.

Sono partner istituzionali di Spazio Azzurri MASAF, ICE-Agenzia, Trentino e Regione Abruzzo, mentre il percorso culturale è arricchito dalla collaborazione tra MAECI e MEI.

Una collaborazione che dà al progetto una dimensione trasversale: lo sport come strumento di promozione dell’Italia, ma anche come punto di incontro tra istituzioni, imprese, territori e comunità italiane all’estero.

«Il ritorno di Spazio Azzurri, dopo 16 anni, rappresenta per la Federazione Ciclistica Italiana un’occasione importante per accompagnare la Nazionale e, insieme, raccontare l’Italia nel mondo», ha sottolineato il presidente FCI Cordiano Dagnoni, evidenziando come a Montréal il ciclismo sia il filo conduttore tra sport, cultura, territori, tradizioni ed eccellenze italiane.

Un’impostazione condivisa anche dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, che ha definito il ritorno di Spazio Azzurri un’opportunità per promuovere nel mondo le eccellenze italiane attraverso i valori dello sport.

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Montreal, la festa per le medaglie

E poi ci sono gli Azzurri. Perché il cuore di Spazio Azzurri rimane il ciclismo. Qui si festeggiano le medaglie, si incontrano gli atleti al rientro dalle gare, si fanno interviste, si raccontano le emozioni della giornata. È accaduto dopo l’argento di Filippo Ganna, dopo quello di Nicolas Milesi e in occasione dell’oro conquistato dall’Italia nella Mixed Relay, quando Spazio Azzurri è diventato il luogo della festa e della condivisione.

È anche il luogo dove la Nazionale incontra il pubblico e dove il Mondiale non si esaurisce sul percorso di gara: continua nel racconto, nelle immagini, nelle interviste e soprattutto nella possibilità di stare insieme.

La visita dell’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo e del Console Generale d’Italia a Montréal Enrico Pavone, accolti dalla Federazione e dagli Azzurri, ha ulteriormente sottolineato questa funzione istituzionale e di rappresentanza.

Spazio Azzurri, dunque, torna dopo 16 anni con una formula che guarda oltre il Mondiale: una casa della Nazionale, ma anche una casa dell’Italia che gira nel mondo. Un luogo nel quale una medaglia può diventare una festa, una gara può trasformarsi in un racconto e una bicicletta può diventare il punto di partenza per parlare di territori, cultura, cucina, storia e identità.