Roubaix accende l’Inferno del Nord: Pogacar e Van der Poel davanti a tutti, Ganna prova a inserirsi

La Parigi-Roubaix 2026, giunta alla sua 123esima edizione, si prepara a regalare un’altra giornata di altissima tensione sportive sulle pietre francesi. Alla vigilia della terza Classica Monumento della stagione, tutta l’attenzione si concentra soprattutto sulla sfida tra Tedj Pogacar e Mathieu Van der Poel, i due uomini che sembrano partire un passato davanti a tutti.

Lo sloveno arriva con una condizione straordinaria e con l’ambizione di completare il mosaico delle Monumento, mentre l’olandese insegue addirittura il quarto successo consecutivo a Roubaix.

Pogacar insegue la storia, Van der Poel difende il regno

Il grande tema della corsa è proprio il confronto tra i due corridori più attesi, Pogacar si presenta come l’uomo più brillante del momento e sogna di chiudere il cerchio anche nella classica meno naturale per le sue caratteristiche, quella pia piatta ma anche più crudele per fono e interpretazione.

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Dall’altra parte c’è Van der Poel, che su queste strade ha già costruito un dominio impressionante e che parte con un piccolo vantaggio nei pronostici grazie al feeling quasi perfetto con l’Inferno del Nord.

Dietro i due giganti c’è anche Ganna, insieme ad altri nomi pesanti

Alle spalle della coppia di testa si muove un gruppo molto credibile di outsider di lusso. In prima linea ci sono Wout van Aert, Mads Pedersen e soprattutto Filippo Ganna. Per l’azzurro c’è fiducia, visto che arriva all’appuntamento con una condizione ritenuta ottimale.

Subito dietro figurano Jasper Philipsen, Christophe Laporte e Florian Vermeersch, mentre tra i nomi da seguire compaiono anche Gianni Vermeesch, Jasper Stuyven e Alex Segaert. Il quadro, insomma, è chiaro: i fari sono puntati su Pogacar e Van der Poer, ma Roubaix resta la corsa in cui un attimo può cambiare tutto.