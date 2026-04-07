Pogacar verso la Parigi-Roubaix: può siglare un record storico

Tadej Pogačar non molla un colpo e vuole portare a casa anche la Parigi-Roubaix: sarebbe un record incredibile nella storia del ciclismo

Quando si nomina Tadej Pogačar, non c’è sicuramente bisogno di grandi presentazioni. Parliamo di uno dei più grandi di sempre, con un palmares incredibile e che riesce ad ampliare stagione dopo stagione con nuovi successi.

Lo sloveno anche quest’anno ha dato il meglio di sé riuscendo a vincere già la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Ma ora guarda già oltre, precisamente alla Francia, dove la Parigi-Roubaix per lui sarebbe un traguardo pazzesco.

Infatti, si tratta dell’unica Classica monumento che manca nel suo palmares. L’uomo di punta della UAE Team Emirates XRG ha vinto anche Strade Bianche e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora che può completare un traguardo assurdo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il vero obiettivo, a questo punto, è la lotte con se stesso e vincere tutte e 5 le Classiche monumento. Si tratta di un bottino portato a casa solo ai migliori di sempre: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy.

Le parole di Pogacar in vista della Parigi-Roubaix

È chiaro che anche per un fenomeno come lui, si tratti di un evento carico di significato. Pogacar ha dichiarato: “La motivazione è alta, la pressione invece è bassa, proprio come la pressione delle gomme. Speriamo di fare bene anche il prossimo weekend”, come riporta Spazio Ciclismo.

“Tutta la preparazione con la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre è stata un’ottima preparazione anche per la Parigi-Roubaix. Penso di essere pronto”, ha concluso.