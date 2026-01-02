Pogacar sconfitto, è successo davvero: la sentenza non lascia dubbi

Tadej Pogacar è uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo contemporaneo. Nelle ultime ore sono arrivate parole importanti.

Quando parliamo di Tadej Pogacar trattiamo di una leggenda del ciclismo, uno sportivo che ha fatto sempre la differenza e sta lasciando davvero le briciole a tutti gli avversari. A cronometro in pianura o in salita, nelle volate con pochi corridori o da solo, Pogacar è un’autentica icona di questo sport e come capita spesso in questi casi si fanno dei paragoni e spesso lo paragonano al più grande ciclista di sempre, la leggenda belga Eddy Merckx.

“Pogacar elogiato ma…”: Merckx è netto

Attraverso i microfoni di Il Giornale proprio Eddy Merckx si è concentrato su cosa accade nel mondo del ciclismo ed ha sottolineato elogiando comunque Tadej Pogacar: “E’ un campione, fisico da atleta fuori dal comune e la testa da fuoriclasse assoluto. Ancora deve vincere la Milano-Sanremo? Beh, sono sicuro che la vincerà”.

Belle parole del campione che però ha chiarito quando ha parlato di salita ed ha parlato del più forte ciclista di sempre: “Per quel che riguarda la salita posso dire che Marco Pantani è il più grande scalatore di sempre”, la chiosa del campione che quindi mette ‘in secondo piano’ il fenomeno