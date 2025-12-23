Sportface TVOriginals
Ciclismo

Pogacar scatenato, il messaggio è chiaro: il 2026 inizia malissimo per i rivali

Tadej Pogacar
Mandatory Credit: Photo by Shutterstock (15184944by) Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates as he crosses the finish line to win the men elite 'Strade Bianche' one day cycling race, 213km from and to Siena, Italy on Saturday 08 March 2025. Italy Cycling Strade Bianche Men, Siena, Italy - 08 Mar 2025

Tadej Pogacar è uno dei principali protagonisti del circuito sportivo e nelle ultime ore sono arrivate interessanti dichiarazioni per il futuro.

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar è uno degli sportivi più discussi del 2025 e in molti sono curiosi di capire fin dove il campione possa spingersi. L’atleta riesce a vincere e spingersi ovunque, che sia nelle corse a tappe o nelle corse di un giorno e parliamo di un autentico fenomeno, una leggenda che viene paragonata ai grandi ex del passato. E nelle ultime ore sono arrivate forte dichiarazioni sul campione.

Pogacar e le parole del manager: i rivali sono avvisati

Pogacar è il grande favorito anche per il prossimo anno e c’è curiosità per quel che riguarda il 2026 e cosa accadrà. Il coach dello sloveno è Javier Sola ed ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di a La Dernière Heure parlando delle ambizioni del suo assistito: “Pogacar può diventare ancora più forte nella prossima stagione”.

Ciclismo Tre Valli Varesine

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) alla partenza della Tre Valli Varesine 2025 da Busto Arsizio

Tadej ha poi proseguito raccontando: “Non credo che abbia bisogno per forza di diventare migliore, sarei già felice se continuasse cosi ma quando si è atleti professionisti si può ancora migliorare” e cosi il mondo del ciclista è avvisato. Sola ha spiegato che Pogacar deve cambiare ancora qualcosa nel suo stile di vita e nell’approccio e poi potrà diventare ancora più forte”.

