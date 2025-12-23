Pogacar scatenato, il messaggio è chiaro: il 2026 inizia malissimo per i rivali

Tadej Pogacar è uno dei principali protagonisti del circuito sportivo e nelle ultime ore sono arrivate interessanti dichiarazioni per il futuro.

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar è uno degli sportivi più discussi del 2025 e in molti sono curiosi di capire fin dove il campione possa spingersi. L’atleta riesce a vincere e spingersi ovunque, che sia nelle corse a tappe o nelle corse di un giorno e parliamo di un autentico fenomeno, una leggenda che viene paragonata ai grandi ex del passato. E nelle ultime ore sono arrivate forte dichiarazioni sul campione.

Pogacar e le parole del manager: i rivali sono avvisati

Pogacar è il grande favorito anche per il prossimo anno e c’è curiosità per quel che riguarda il 2026 e cosa accadrà. Il coach dello sloveno è Javier Sola ed ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di a La Dernière Heure parlando delle ambizioni del suo assistito: “Pogacar può diventare ancora più forte nella prossima stagione”.

Tadej ha poi proseguito raccontando: “Non credo che abbia bisogno per forza di diventare migliore, sarei già felice se continuasse cosi ma quando si è atleti professionisti si può ancora migliorare” e cosi il mondo del ciclista è avvisato. Sola ha spiegato che Pogacar deve cambiare ancora qualcosa nel suo stile di vita e nell’approccio e poi potrà diventare ancora più forte”.