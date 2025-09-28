A Kigali lo sloveno firma un’altra impresa: attacca a 104 km dal traguardo e vince in solitaria. Per lui è la doppietta Tour–Mondiale, mai riuscita prima.

Tadej Pogacar scrive ancora la storia del ciclismo. Sul circuito iridato di Kigali, in Ruanda, il fuoriclasse sloveno ha sferrato l’attacco decisivo a oltre 100 chilometri dall’arrivo, restando da solo ai -66 dopo i problemi del compagno di fuga Isaac del Toro. Dietro, il campione del mondo a cronometro Remco Evenepoel non è riuscito a ricucire e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato all’irlandese Ben Healy.

Per Pogacar, visibilmente commosso sul traguardo, è il secondo titolo mondiale consecutivo, che si aggiunge a un Tour de France appena conquistato: un bis unico nella storia. Bene anche l’Italia con Giulio Ciccone, sesto a 6’47” dal vincitore.

Ordine d’arrivo – Mondiale in linea Kigali 2025