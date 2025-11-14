Il campione di ciclismo Tadej Pogacar è uno degli assoluti dominatori del circuito ma intanto sono apparse anche interessanti dichiarazioni.

Il mondo del ciclismo sta vivendo negli ultimi tempi una grande rinascita e questo è dovuto soprattutto – e manco a dirlo – grazie a Tadej Pogacar. Quando arrivano dei campioni in uno sport, specialmente se parliamo di potenziali leggende, aumenta l’interesse nei suoi confronti e ogni gara attira nuovi sostenitori. Pogacar sta riscrivendo le leggi del ciclismo e per i rivali è davvero difficile provare a tenere botta e riuscire ad avvicinarlo. C’è chi ha fatto davvero di tutto, come emerso in recenti dichiarazioni.

Pogacar e quel messaggio su ciò che è accaduto al Tour de France

Al momento – specialmente nelle grandi corse a tappe – il circuito ciclistico vede il dominio di Tadej Pogacar e al massimo del suo grande rivale Jonas Vingegaard, ma c’è chi ha provato ad impensierirli, ottenendo anche interessanti vittorie. Tra questi il ciclista Thymen Arensman, protagonista con due vittorie nell’ultimo Tour de France, tappe dove lui si è reso protagonista con prestazioni davvero sontuose. L’atleta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Helden Magazine ed ha sottolineato:

“Al Tour sono andato a tutta, mi sono spinto oltre il limite. Dopo l’arrivo sono collassato e questo succede quando provi a vincere una tappa in una grande corsa a tappe e devi staccare personaggi come Pogacar o Vingegaard, sempre pronti a inseguirti”.