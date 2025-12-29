Esonero in Serie A, ufficiale: salta un’altra panchina

A quanto pare, giungono notizie non poco importanti per quella che è una delle panchine più rilevanti in assoluto in Serie A.

Quando parliamo di Serie A, facciamo riferimento al meglio del meglio di una determinata disciplina, categoria o sport. Se si verificano troppe delusioni ed errori, però, determinati professionisti vengono sollevati dal proprio incarico. Questo si verifica perché effettivamente le aspettative sono sempre e comunque elevatissime.

Lo sa bene l’allenatore che ha perso il proprio lavoro di recente. Ci riferiamo in maniera particoalre all’ormai ex tecnico della Ternana Women, che non guidarà più le proprie giocatrici nelle prossime settimane.

Antonio Cincotta è stato effettivamente sollevato dall’incarico, quindi per entrambe le parti d’ora in avanti inizierà tutta un’altra fase del perocrso calcistico che non intraprenderanno più insieme. Del resto, allo stato attuale la Ternana Women occupa l’ultimo posto nella classifica di Serie A, e fare finta di nulla è diventato ormai impossibile.

Serie A, esonero Cincotta: la Ternana Women ha deciso

Come detto, la Ternana Women in questo preciso momento della stagione si trova all’ultimo posto della classifica di Serie A Women, quindi prendere questo genere di decisione è dovuto alla volontà della società di dare una svolta all’annata calcistica attualmente in corso. Dopo le prime nove partite, sono stati conquistati soltanto quattro punti. Per quanto la Ternana sia riuscita a passare al turno successivo di Coppa Italia, battendo il Como, Cincotta non è stato comunque confermato sulla panchina del club.

Il comunicato ufficiale rilasciato dal club non ha lasciato spazio a particolari dubbi, e così adesso si attende soltanto di scoprire quale sarà effettivamente il nuovo allenatore della prima squadra femminile. La ripresa del campionato di Serie A avverrà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15 contro la lazio. C’è ancora tempo, quindi, per decretare il nome di colui che guiderà la Ternana Women nel nuovo anno. Circa tre settimane di tempo per preparare metalmente e fisicamente la squadra a un match che ha chiaramente una importanza assoluta per le ambizioni stagionali della squadra.

Che adesso, prima di tutto, intende evitare una retrocessione in Serie B che rappresenterebbe davvero un colpo basso e difficile da digerire per il club italiano in questione. Nel comunicato, la Ternana Women si è limitata a riportare la decisione dell’esonero e ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto fino al momento della separazione, aggiungendo semplicemente: “Seguiranno aggiornamenti sulla guida tecnica della squadra”. Staremo a vedere, dunque, chi sarà il nuovo allenatore.