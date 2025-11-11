Tadej Pogacar è sempre l’assoluto favorito nel circuito ma i rivali non si arrendono. Arriva il chiaro messaggio del suo rivale.

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar è uno dei campioni più grandi della storia, considerato tra i migliori di sempre. In molti lo paragonano ad Eddy Merckx ed il fatto che lo sloveno risulti praticamente insaziabile è un chiaro messaggio a tutti i rivali, un messaggio piuttosto netto. Ma anche i rivali non si arrendono ed è obiettivo di tutti dimostrare che Pogacar non è imbattibile e che nel 2026 avrà più di un problema a portare a casa la vittoria.

Pogacar nel mirino, l’annuncio del rivale è nett0

Uno dei grandi rivali di Pogacar è senza dubbio il talento danese Jonas Vingegaard, atleta con grandi margini di miglioramento e ciclista forse l’unico che può impensierire Tadej nelle grandi corse a tappe. In passato l’atleta nordico lo ha battuto ma un lungo infortunio ha bloccato la sua crescita e dal suo rientro non è mai riuscito a finirgli davanti. Per il 2026 le cose sono diverse e Jonas ha mandato un messaggio al grande rivale dichiarando:

“Pogacar sembra molto forte ed è il miglior ciclista al mondo. Ma se mi dicessi che è imbattibile significherebbe che mi arrendo. Questo non accadrà mai, da me non sentirete mai queste parole. E penso di avere la possibilità di batterlo ogni volta che prendiamo il via insieme alla corsa” e quindi un messaggio chiaro.

Vingegaard ha come primo obiettivo il Giro d’Italia nel 2026, unica corsa a tappe che manca al suo straordinario Palmares. Dopo aver vinto la Vuelta nel 2025 adesso testa al Giro.