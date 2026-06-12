LBA Finals 2026, Milano domina Gara 1: Venezia ko 100-80 al Forum

L’EA7 Emporio Armani Milano parte con il piede giusto nella finale scudetto e supera nettamente l’Umana Reyer Venezia. Decisivo un parziale devastante tra primo e secondo quarto. Diop e Mannion guidano i biancorossi, mentre a Venezia non bastano i 26 punti di Tessitori.

L’EA7 Emporio Armani Milano si aggiudica Gara 1 delle LBA Finals Unipol 2026, imponendosi per 100-80 sull’Umana Reyer Venezia al Forum di Assago. Una vittoria costruita grazie a un lungo e devastante parziale a cavallo tra il primo e il secondo quarto che ha permesso ai campioni lombardi di indirizzare la sfida e gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

La squadra allenata da Peppe Poeta si porta così sull’1-0 nella serie tricolore, confermando la propria solidità davanti al pubblico di casa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Milano cambia marcia tra primo e secondo quarto

Dopo una fase iniziale equilibrata, l’Olimpia alza improvvisamente il ritmo e piazza un pesantissimo break di 23-4 che spezza la partita.

Le triple di Mannion e Bolmaro aprono la fuga biancorossa, mentre Guduric e Diop consolidano il vantaggio sotto canestro. Nel finale di primo tempo arriva anche la firma di Shields dall’arco, che manda Milano negli spogliatoi sul rassicurante 52-31.

Venezia fatica a trovare continuità offensiva e paga a caro prezzo il passaggio a vuoto che permette ai padroni di casa di scavare il solco decisivo.

La Reyer prova a rientrare, ma l’Olimpia controlla

In avvio di secondo tempo la formazione di Neven Spahija tenta la rimonta grazie alle triple di Cole, Parks e Tessitori, riuscendo a riportarsi fino al -13.

L’EA7 Emporio Armani, però, non perde mai il controllo della gara. Diop e Mannion rispondono ai tentativi di rientro degli ospiti e mantengono costantemente il margine in doppia cifra.

Nel finale Milano gestisce senza particolari affanni fino al definitivo 100-80 che vale il primo punto della serie.

Diop e Mannion protagonisti, Tessitori il migliore di Venezia

Tra i protagonisti della vittoria milanese spicca Ousmane Diop, autore di una prova completa da 18 punti con 6 su 7 al tiro, 5 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti per 28 di valutazione.

Ottima anche la prestazione di Nico Mannion, che chiude con 17 punti e 4 assist, mentre Shavon Shields aggiunge 13 punti e Josh Nebo contribuisce con 11 punti e 7 rimbalzi.

Nelle fila della Reyer Venezia il migliore è stato Amedeo Tessitori, autore di una prestazione da 26 punti, 5 rimbalzi e 35 di valutazione. In doppia cifra anche Jordan Parks con 13 punti e Tyler Ennis Cole con 16.

Quando si gioca Gara 2

La serie scudetto proseguirà sabato 13 giugno con Gara 2, ancora al Forum di Assago. Milano proverà ad allungare sul 2-0, mentre Venezia sarà chiamata a reagire per riportare immediatamente in equilibrio la finale.