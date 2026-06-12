Coppa del Mondo di canottaggio, Italia protagonista a Plovdiv: tre equipaggi già in finale

Ottimo avvio per gli azzurri nella seconda prova di Coppa del Mondo. Qualificazioni dirette alle finali per quattro senza maschile, due senza femminile e doppio femminile. Semifinali conquistate da due senza maschile, doppio maschile e Gabriel Soares nel singolo.

Inizia con risultati incoraggianti il cammino dell’Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria. La prima giornata di gare ha regalato agli azzurri tre qualificazioni dirette alle finali e altrettanti pass per le semifinali, confermando la competitività della squadra italiana nelle diverse specialità.

Quattro senza, due senza femminile e doppio femminile in finale

A centrare il pass per l’atto conclusivo è stato il quattro senza maschile composto da Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta. L’equipaggio italiano ha dominato la propria prova conquistando il primo posto e chiudendo con oltre un secondo di vantaggio sulla Romania.

Finale raggiunta anche dal due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato. Le azzurre hanno ottenuto il secondo miglior tempo della batteria eliminatoria, restando al comando per buona parte della gara prima di essere superate nel finale dalle statunitensi Cohen e Knifton.

Promozione all’ultimo atto anche per il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta, secondo al traguardo alle spalle della Cina.

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Lodo-Codato, Torre-Selva e Soares avanzano in semifinale

Ottime indicazioni anche dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri hanno vinto la propria batteria ottenendo il secondo miglior tempo complessivo della giornata. Sempre in testa sin dalle prime battute, hanno concluso la prova con oltre sei secondi di margine sugli statunitensi Rodriguez e Chatain.

Successo e qualificazione in semifinale anche per il doppio maschile formato da Niels Torre e Marco Selva, capaci di precedere il Brasile di un secondo e quattro decimi.

Prosegue inoltre il percorso di Gabriel Soares nel singolo maschile, grazie al secondo posto che vale l’accesso alle semifinali.

Quattro di coppia vincente nelle prove per le corsie

Nelle regate valide per l’assegnazione delle corsie, il quattro di coppia maschile campione del mondo in carica, composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ha chiuso al primo posto.

Quinta posizione invece per il quattro senza femminile di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi.

Eliminato il doppio Tedoldi-Prati

Non riesce invece a proseguire il proprio cammino il doppio maschile di Leonardo Tedoldi e Marco Prati, costretto a fermarsi nella fase iniziale della competizione.

Il programma degli azzurri per sabato

La giornata di domani si aprirà con la finale C del doppio Tedoldi-Prati alle ore 9:10 italiane (10:10 locali).

A seguire sono in programma le semifinali del singolo maschile con Gabriel Soares alle 9:15, del due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato alle 9:32 e del doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva alle 9:44.

Alle 11:15 sarà invece la volta della preliminary race dell’otto maschile composto da Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.