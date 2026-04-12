Parigi-Roubaix Espoirs: Davide Donati vince in solitaria al velodromo

Il 21enne bresciano della Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies attacca nel finale e resiste al ritorno degli inseguitori. Secondo l’irlandese Dunwoody, terzo l’olandese Van Den Eijnden

Davide Donati ha vinto la Parigi-Roubaix Espoirs 2026. Il 21enne di Monticelli Brusati, portacolori della Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies, ha attaccato nel finale dei 159 chilometri da Le Cateau-Cambrésis e ha raggiunto il velodromo con il margine sufficiente per resistere al ritorno degli inseguitori, laureandosi campione della prova riservata agli Under 23.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si tratta del primo successo italiano nella Parigi-Roubaix Espoirs dal 2016, anno in cui si era imposto Filippo Ganna. Donati aveva compiuto 21 anni mercoledì scorso.

Il podio e l’ordine d’arrivo

Alle spalle di Donati hanno tagliato il traguardo l’irlandese Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development) in seconda posizione e l’olandese Guus Van Den Eijnden (Alpecin-Premier Tech) terzo.

Ordine d’arrivo completo:

Davide Donati (Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies)

Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)

Guus Van Den Eijnden (Alpecin-Premier Tech)

Joeri Schaper (Soudal Quick-Step Devo Team)

Hector Alvarez Martinez (Lidl-Trek Future Racing)

Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team)

Gabin Gicquel (Vendée U-Primeo Energie)

Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM DT)

Mats Vanden Eynde (Lidl-Trek Future Racing)

Gijs Schoonvelde (Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies)

Aldo Taillieu (Team Visma-Lease a Bike Development)