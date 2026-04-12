Parigi-Roubaix 2026, tutti i favoriti: Pogacar devastante, Ganna outsider

La Parigi-Roubaix sta per prendere il via: i favoriti per la vittoria finale e la posizione di Ganna

Ormai manca davvero poco all’inizio della Parigi-Roubaix. Sperando che il clima tenga e non ci siano brutte sorprese, la terza Classica Monumento della stagione terrà calamitata l’attenzione degli appassionati per le prossime ore.

Il via è previsto circa per le 11.05, 258,3 km da Compiegne a Roubaix. Un percorso iconico e unico, che può mettere in evidenza le qualità di alcuni e ha tratti dall’alto tasso emozionale. E quindi la domanda sorge spontanea: chi saranno i grandi favoriti?

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È impossibile non pensare a Tadej Pogacar, vista la condizione devastante che ha messo in scena tra Sanremo e Fiandre. In realtà, il percorso non è esattamente il più favorevole per le sue qualità e questo potrebbe rimescolare le carte.

I favoriti per la Parigi-Roubaix: Pogacar e non solo

Il fenomeno sloveno può raggiungere un traguardo storico con la chiusura del cerchio nelle Monumento: per lui sarebbe uno straordinario 5 su 5 nello stesso anno. La sfida sarà veramente serrata con Mathieu van der Poel.

Per score e caratteristiche, è lui l’avversario più temibile: si contano già tre successi all’Inferno del Nord e va per il poker. Attenzione anche a Wout van Aert e Mads Pedersen, che meritano grande considerazione essendo specialisti delle pietre.

Anche l’Italia può dire la sua con uno straordinario Filippo Ganna, che proverà a mettere insieme tutte le sue capacità per arrivare alla vittoria finale.