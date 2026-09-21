Mondiali ciclismo 2026, Wilson-Haffenden oro nella crono Under 23: Vinke seconda

L’australiana conquista il titolo iridato sul circuito di Montreal precedendo di 28 secondi l’olandese Nienke Vinke e di 45 la belga Luca Vierstraete. Nessuna italiana al via.

Felicity Wilson-Haffenden è la nuova campionessa del mondo della cronometro Under 23 femminile. L’australiana ha rispettato i pronostici della vigilia imponendosi sui 20,3 chilometri del circuito cittadino di Montreal con il tempo di 27’40”.

Alle sue spalle ha chiuso l’olandese Nienke Vinke, argento con un ritardo di 28 secondi, mentre la medaglia di bronzo è andata alla belga Luca Vierstraete, staccata di 45″. Nessuna atleta italiana ha preso parte alla gara.

Wilson-Haffenden ancora campionessa del mondo

Per la ciclista della Lidl-Trek, proveniente dall’hockey su prato, si tratta di un altro titolo iridato dopo quello conquistato nel 2023 tra le Juniores e il successo ottenuto nella staffetta mista nel 2025.

Wilson-Haffenden ha costruito un margine netto sulla principale rivale, Vinke, mentre alle spalle delle prime due la lotta per il podio è stata molto più serrata.

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Mondiali ciclismo, Vierstraete bronzo davanti a Chladoňová

Vierstraete ha infatti conquistato il terzo posto con un vantaggio minimo sulla slovacca Viktória Chladoňová, anche lei accreditata di un ritardo di 45 secondi dalla vincitrice.

Quinta l’altra australiana Mackenzie Coupland a 46″, davanti alla canadese Ava Holmgren, sesta a 1’01”.

Cronometro Under 23 femminile, l’ordine d’arrivo

1. Felicity Wilson-Haffenden (AUS) – 27’40”

2. Nienke Vinke (NED) – +28″

3. Luca Vierstraete (BEL) – +45″

4. Viktória Chladoňová (SVK) – +45″

5. Mackenzie Coupland (AUS) – +46″

6. Ava Holmgren (CAN) – +1’01”

7. Febe Jooris (BEL) – +1’07”

8. Justyna Czapla (GER) – +1’11”

9. Tabea Huys (AUT) – +1’14”

10. Silje Weitze Antvorskov (DEN) – +1’17”