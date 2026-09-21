Mondiali, cronometro Under 23: Milesi chiude secondo. Vittoria per Gal

Nicolas Milesi ha raggiunto un ottimo risultato nella cronometro Under 23: l’azzurro è arrivato al secondo posto, primo Gal

Splendida medaglia d’argento per Nicolas Milesi nella cronometro Under 23 ai Mondiali di ciclismo di Montreal. Il ventiduenne azzurro, classe 2004, conquista un grande podio sulla distanza di 31,3 chilometri, fermandosi a soli sette secondi dall’oro in una gara combattuta fino all’ultimo istante.

Milesi ha tenuto una media impressionante di 50 km/h sul percorso nordamericano, dimostrando grande potenza e resistenza. A trionfare è stato a sorpresa l’olandese Ryan Gal, che ha chiuso in 37’26″16 grazie a un cambio di ritmo impressionante nella seconda parte di gara.

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Completa il podio lo spagnolo Héctor Álvarez, autentica baby stella del ciclismo iberico: solo diciannovenne, tre anni meno dei rivali principali, si è arreso a Milesi per appena 11 secondi, confermando le sue straordinarie qualità.

Altro argento per l’Italia ai Mondiali dopo Ganna

Per l’Italia è la seconda medaglia dopo quella di Filippo Ganna, in una specialità che continua a regalare soddisfazioni al movimento azzurro. A tre anni dal trionfo di Lorenzo Milesi a Glasgow (nessuna parentela con Nicolas), un altro atleta dal cognome simile ritrova il podio iridato nella cronometro Under 23.

Milesi, che attualmente milita nella Netcompany INEOS Racing Academy, potrebbe trovare proprio dopo questa prestazione il passaggio al professionismo nella compagine britannica già dal prossimo anno. Delude invece l’altro azzurro in gara, Alessandro Cattani, che ha sofferto il percorso chiudendo ventunesimo a due minuti dalla vetta.