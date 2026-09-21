Taekwondo, German Open: Iurlaro conquista l’argento ad Amburgo

Arriva una grande gioia per l’Italia ad Amburgo: Ludovico Iurlaro è riuscito a conquistare un grande argento
È arrivato uno splendido argento per Ludovico Iurlaro al G1 German Open di taekwondo, concluso oggi alla Sporthalle di Amburgo. L’azzurro ha conquistato la prestigiosa medaglia nella categoria -63 kg, firmando il miglior risultato della spedizione italiana nella giornata senior della importante manifestazione tedesca.
Il percorso di Iurlaro inizia con una sofferta ma fondamentale rimonta ai sedicesimi contro l’olandese Riad Bouhmida, superato per 2-1 dopo un primo round perso.
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Ai quarti, l’italiano ha la meglio sul tedesco Imran Ozkaya in un match combattuto, deciso al terzo round grazie alle penalità dell’avversario. In semifinale, Iurlaro domina nettamente l’altro olandese Joep Van Limpt, chiudendo i due round con punteggi schiaccianti. In finale, tuttavia, deve arrendersi all’ucraino Samir Mirzoiev, abile a imporre il proprio ritmo e a vincere per 2-0.
Pezzolla chiude al quinto posto: gli altri risultati ad Amburgo
Ottimo anche il quinto posto di Lucia Pezzolla nei -62 kg. La portacolori azzurra elimina ai sedicesimi la tedesca Phoebe Leitner con un netto due a zero, ma cede ai quarti alla canadese Elia Brewster in un match equilibrato, deciso da un solo punto di scarto.
Giornata difficile per gli altri azzurri. Anna Frassica esce all’esordio contro la britannica Teigan Smith, mentre Gaetano Cirivello viene eliminato ai trentaduesimi dal tunisino Amen Allah Trabelsi.
Nonostante le eliminazioni premature, il bilancio complessivo per l’Italia resta comunque positivo grazie allo storico podio conquistato da Iurlaro, che guarda ora al futuro con grande ottimismo e fiducia. I tecnici federali sono molto soddisfatti. La squadra torna a casa con onore.