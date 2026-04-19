Mondiali cross country eliminator: trionfo Italia, ha vinto Gaia Tormena

Gaia Tormena ha trionfato ancora una volta ai Mondiali di cross country eliminator: si tratta del sesto titolo iridato in carriera

Un altro grande successo per l’Italia è arrivato ai Mondiali country eliminator. La protagonista di giornata è stata ancora una volta Gaia Tormena, non una novità in per la mountain bike a livello internazionale.

La campionessa azzurra, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro a Barcellona, in Spagna, e si è assicurata il sesto titolo iridato della carriera, senza dimenticare i sette titoli continentali consecutivi già messi in cantiere.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La giornata non si era aperta affatto male: la giornata era iniziata piuttosto bene per Tormena, con il secondo tempo nelle qualifiche in 1’04”00, a 22 centesimi da ceca Adela Pernicka. Nei turni a eliminazione diretta, poi, è arrivato l’exploit di Tormena, che ha vinto sia nei quarti di finale con 2’24”, sia in semifinale in 2’12”.

Mondiali cross country eliminator: il grande successo di Tormena

La finale ha certificato un vero e proprio dominio per Tormena. Dal primo giro ha preso la testa e il largo rispetto alle avversarie, spingendo e riuscendo a fare il vuoto alle sue spalle. La vittoria è arrivata in 2’11”, al secondo posto Mariia Sukhopalova, in 3”42, poi Margaux Borrelly, terza a 8”96. Si è ritirata la ceca Adela Pernicka.

Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, ha commentato l’ennesima grande prestazione di Tormena: “Si tratta di una certezza per la Nazionale e per tutto il movimento. Parliamo di un’atleta esemplare, che riesce a coniugare in modo impeccabile il valore agonistico con quello umano“, ha iniziato.

Poi un commento sul Mondiale vinto: “Questo nuovo titolo mondiale arricchisce ulteriormente un palmarès straordinario, che oggi sale a 13 titoli complessivi tra Campionati del Mondo e Campionati Europei. Numeri che raccontano una continuità di rendimento, senza mai perdere motivazione né lucidità competitiva“. Insomma, una grande soddisfazione.