Milano-Torino 2021, Roglic: “Ottime sensazioni, ho fiducia in vista del Giro di Lombardia”

by Daniele Forsinetti

Primoz Roglic - Foto Facebook Team Jumbo-Visma

Lo sloveno Primoz Roglic si conferma ancora una volta al vertice del ciclismo mondiale conquistando il successo nella Milano-Torino 2021 davanti al britannico Adam Yates e al portoghese Joao Almeida. Il corridore del Team Jumbo Visma, al termine della corsa, si è detto soddisfatto ed ottimista in vista del Giro di Lombardia di sabato: “E’ stata dura, ma avevo una buona condizione. Le sensazioni erano ottime ed è un risultato importante per me. Questo mi dà fiducia in vista del Giro di Lombardia di sabato. Favorito? Vediamo, in passato quando ero candidato alla vittoria non è andata bene. Io darò tutto quello che ho, la strada emetterà il proprio giudizio. Ci proverò“.