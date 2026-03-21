Milano-Sanremo 2026, impresa Pogacar: vince la Classicissima in volata su Pidcock

Caduta, rimonta e sprint decisivo: lo sloveno completa il palmares delle Monumento.
Tadej Pogacar conquista per la prima volta la Milano-Sanremo e firma una delle edizioni più spettacolari della storia recente della Classicissima di primavera. Il campione del mondo sloveno si impone in volata su Thomas Pidcock al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, decisa negli ultimi metri di via Roma.
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Caduta e reazione prima della Cipressa
La corsa dello sloveno si complica prima della Cipressa, quando una caduta rischia di compromettere la sua prova. Pogacar si rialza rapidamente senza conseguenze fisiche rilevanti e riesce a rientrare nel gruppo dei migliori.
La sua risposta arriva poco dopo, con un attacco deciso sulla salita di Costa Rainera che spezza il gruppo e seleziona i corridori in grado di restare al suo passo.
Cipressa e Poggio decisivi
Sulla Cipressa resistono soltanto Thomas Pidcock e il vincitore uscente Mathieu Van der Poel, mentre il resto del gruppo perde contatto. L’olandese cede poi sul Poggio, lasciando il britannico da solo a sfidare il campione del mondo.
Pidcock prova a sorprendere Pogacar nella discesa, ma non riesce a fare la differenza e i due arrivano insieme sul rettilineo finale.
Sprint al fotofinish in via Roma
La vittoria si decide allo sprint: Pogacar precede Pidcock di pochissimi centimetri dopo un finale combattutissimo.
Alle loro spalle chiude al terzo posto Wout Van Aert, protagonista di una grande rimonta nonostante una caduta durante la gara.
Un successo che completa la collezione
Con questo trionfo Pogacar aggiunge la Milano-Sanremo al proprio palmares nelle Classiche Monumento. Allo sloveno resta ora da conquistare soltanto la Parigi-Roubaix per completare il successo in tutte le cinque grandi corse di un giorno.