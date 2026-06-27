Ciclismo, Matilde Rossignoli leader alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti

Subito protagonista la Bft Burzoni VO2 Team Pink nella prima serata della 3 Giorni Giudicarie Dolomiti: Matilde Rossignoli vince l’Omnium Donne Juniores e indossa la maglia di leader.
Parte nel migliore dei modi l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink alla 3 Giorni Giudicarie Dolomiti, manifestazione trentina di ciclismo giovanile femminile aperta venerdì 26 giugno dalla tipo pista di Creto, denominata “Notturna Castel Romano”.
La formazione Donne Juniores, diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, si è messa subito in evidenza nelle prove di categoria, con una grande prestazione di Matilde Rossignoli.
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Matilde Rossignoli vince l’Omnium
La “panterina” veronese classe 2008 si è aggiudicata l’Omnium Donne Juniores grazie al successo nella prima prova, la Tempo Race, e al secondo posto nella Corsa a punti, prova decisiva per assegnare la leadership di specialità.
Grazie a questi risultati, Rossignoli ha indossato la maglia di prima leader della manifestazione nella propria categoria.
Soddisfazione in casa Bft Burzoni VO2 Team Pink anche per Agata Campana, coetanea di Rossignoli, che ha conquistato la maglia di miglior trentina ed è quarta nella classifica generale. In top ten anche Alessia Orsi, nona.
Oggi la cronometro individuale Idroland
Dopo la prima serata di gare, la 3 Giorni Giudicarie Dolomiti prosegue oggi, sabato 27 giugno, con il secondo atto della manifestazione.
In programma la cronometro individuale “Idroland” a Baitoni di Bondone.
Risultati Tempo Race Donne Juniores
Prima prova Omnium Donne Juniores
- Matilde Rossignoli, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 2 punti
- Viola Invernizzi, Petrucci Gauss, 1 punto
- Emma Bonissi, Petrucci Gauss, 1 punto
- Anna Bonassi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 1 punto
- Agata Campana, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 1 punto
- Bianca Luisotto, Team Wilier Breganze, 0 punti
- Maddalena Pascut, Team Wilier Breganze, 0 punti
- Anna Amistadi, Petrucci Gauss, 0 punti
- Aurora Mari, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 0 punti
- Irene Ferrari, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 0 punti
Risultati Corsa a punti Donne Juniores
Seconda prova Donne Juniores
- Maddalena Pascut, Team Wilier Breganze, 18 punti
- Matilde Rossignoli, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 16 punti
- Anna Bonassi, Petrucci Gauss, 11 punti
- Agata Campana, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 11 punti
- Giulia Costa Staricco, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 5 punti
- Aurora Masi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 5 punti
- Alessia Orsi, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 4 punti
- Elisa Corradetti, Team Wilier Breganze, 2 punti
- Giorgia Massari, Petrucci Gauss, 2 punti
- Arianna Galante, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 2 punti
Classifica Omnium Donne Juniores
- Matilde Rossignoli, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 62 punti
- Anna Bonassi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 54 punti
- Maddalena Pascut, Team Wilier Breganze, 52 punti
- Agata Campana, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 48 punti
- Aurora Masi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 40 punti
- Emma Bonissi, Petrucci Gauss, 40 punti
- Viola Invernizzi, Petrucci Gauss, 40 punti
- Elisa Corradetti, Team Wilier Breganze, 30 punti
- Alessia Orsi, Bft Burzoni, 28 punti
- Anna Amistadi, Petrucci Gauss, 26 punti
Classifica Donne Juniores 3 Giorni Giudicarie Dolomiti dopo la prima serata
- Matilde Rossignoli, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 50 punti
- Anna Bonassi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 35 punti
- Maddalena Pascut, Team Wilier Breganze, 27 punti
- Agata Campana, Bft Burzoni VO2 Team Pink, 22 punti
- Aurora Masi, Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love, 18 punti
- Emma Bonissi, Petrucci Gauss, 15 punti
- Viola Invernizzi, Petrucci Gauss, 12 punti
- Elisa Corradetti, Team Wilier Breganze, 10 punti
- Alessia Orsi, Bft Burzoni, 8 punti
- Anna Amistadi, Petrucci Gauss, 6 punti