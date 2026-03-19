Lidl-Trek ritrova Pedersen: recupero lampo e Milano-Sanremo di nuovo nel mirino

Alla vigilia della Milano-Sanremo 2026, in casa Lidl-Trek arriva un improvviso cambio di scenario. Dopo il forfait di Jonathan Milan, la squadra ritrova una carta importante: Mads Pedersen sarà regolarmente al via della Classicissima. Una decisione che sorprende, perché il danese sembrava destinato a saltare l’appuntamento dopo l’infortunio rimediato a inizio stagione, con una frattura al polso sinistro e alla clavicola destra. Invece il recupero è stato più rapido del previsto e ha permesso all’ex campione del mondo di tornare disponibile già per la corsa di sabato.

Un ritorno nono previsto, ma costruito passo dopo passo

Lo stesso Pedersen ha spiegato che, inizialmente, il piano non fosse quello di partecipare alla Sanremo. La svolta è arrivata dopo una serie di allenamenti intensi svolti in settimana, utili per verificare condizione e parametri fisici. Da lì è maturata la convinzione di poter rientrare subito in gruppo e affrontare la gara con ambizioni concrete.

Il corridore danese ha sottolineato anche il ruolo avuto dallo staff medico e tecnico, decisivo nel valutare tempi e modalità del ritorno all’attività agonistica. Per lui, la corsa italiana rappresenta anche una buona occasione per ritrovare il ritmo in vista delle successive classiche belghe.

Il lavoro dei medici e una gestione senza forzature

Dal punto di vista sanitario, la Lidl-Trek ha parlato di un recupero andato oltre le aspettative. Il medico della squadra, Jens Hinder, ha spiegato che il punto più delicato, in casi di frattura, è sempre trovare l’equilibrio giusto tra protezione e ripresa del movimento. Per questo il lavoro è stato impostato con grande cautela: prima sui rulli a Maiorca, poi su una bici Gravel con manubrio adattato, introducendo progressivamente il carico sul polso senza esporre la zona lesionata a rischi inutili.

Secondo il medico, oltre al protocollo seguito, ha inciso molto anche l’atteggiamento dello stesso Pedersen, descritto come un fattore determinante nel processo di guarigione. Tutti i controlli, infine, hanno dato il via libera definitivo alla partecipazione.