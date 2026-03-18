Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo! Malanno dopo la Tirreno-Adriatico

La Milano-Sanremo si disputerà con un’assenza piuttosto speciale: non ci sarà Jonathan Milan, costretto a dare forfait per un malanno

La primavera del ciclismo sta fiorendo in Italia, mostrando i suoi paesaggi favolosi, atleti fantastici e la solita – ma straordinaria – determinazione di chi vuole arrivare davanti a tutti e indossare le maglie più prestigiose.

Tra i grandi protagonisti della Tirreno-Adriatico c’è stato sicuramente Jonathan Milan, capace di togliersi grandi soddisfazioni e tra i migliori in circolazione nel mondo del ciclismo. La notizia importante delle ultime ore è che non potrà correre la Milano-Sanremo 2026, che si disputerà il 21 marzo.

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Il velocista friulano non potrà esserci a causa di un malanno che l’ha colpito dopo la Tirreno-Adriatico di settimana scorsa, in cui l’azzurro aveva vinto l’ultima frazione in volata a San Benedetto del Tronto, dimostrando le sue qualità da velocista.

Milano-Sanremo, niente Jonathan Milan: chi saranno i protagonisti

Sicuramente Milan avrebbe recitato la parte del protagonista alla Milano-Sanremo, ma ci sono altri ciclisti che renderanno tutto molto interessante. Si tratta, ad esempio, dell’olandese Mathieu van der Poel, che è anche campione in carica, ma ovviamente anche dello sloveno Tadej Pogacar.

Tra gli occhi, tutte le attenzioni sono focalizzate su Filippo Ganna, che oggi non parte tra i primissimi favoriti, soprattutto al cospetto di Pogacar, che sta dominando la scena mondiale, ma che cercherà di inserirsi nella lotta al titolo, esattamente come fatto nel 2025, quando è arrivato al secondo posto.