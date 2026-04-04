Izagirre torna a esultare al GP Indurain: Bagioli chiude quinto nella classica spagnola

Il GP Miguel Indurain 2026 ha premiato il ritorno al successo di Ion Izagirre, che nella classica spagnola con partenza e arrivo a Estella-Lizarra è riuscito a interrompere un digiuno durato quasi tre anni. Il corridore della Cofidis ha costruito la propria vittoria con tempismo e lucidità, andando ad attaccare nel momento decisivo e presentandosi da solo sul traguardo. Alle sue spalle hanno chiuso l’americano Quinn Simmons e lo spagnolo Markel Beloki, mentre il miglior italiano è stato Andrea Bagioli, quinto al termine di una corsa movimentata e selettiva.

Fuga controllata, poi la corsa si accende nel finale

La gara si era aperta con una fuga da lontano formata da Carlos Garcia Pierna, Sinché Fernandez, Unai Aznar, Rafel Duraes e Louis Ferreira, un tentativo che aveva guadagnato anche diversi minuti ma che non aveva mai davvero messo in crisi il gruppo, rimasto in controllo della situazione. Una volta riassorbiti i battistrada, la corsa ha cambiato volto con nuovi attacchi e continui rilanci, fino alla fase più nervosa sulle salite conclusive.

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In quel contesto si è mosso anche Antonio Tiberi, che ha provato ad accendere la corsa senza però riuscire a fare la differenza in modo definitivo. A circa venti chilometri dal traguardo, il gruppo principale si è spezzato e si è selezionata la fase decisiva della classica.

Izagirre piazza il colpo giusto, Bagioli resta tra i migliori

Nel tratto finale sono riusciti ad avvantaggiarsi proprio Simmons, Izagirre e Beloki, il terzetto che ha poi deciso la corsa. Sull’ultimo strappo è stato Izagirre a cambiare marcia, staccando i compagni di azione e aumentando ulteriormente il margine anche in discesa. Lo spagnolo ha così potuto gestire da solo gli ultimi chilometri, andando a vincere con sei secondi su Simmons e dieci su Beloki.

Dietro al podio, da segnalare il quinto posto di Andrea Bagioli, autore di una prova solida, mentre Christian Scaroni ha chiuso subito alle sue spalle. Per Izagirre si tratta del primo successo dal Tour de France 2023.