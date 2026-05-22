Calcio su Sky e NOW nel weekend del 22-24 maggio: ultima giornata di Serie A, finale Coppa Italia Women, playoff Serie B e C, Premier League ultima giornata e Coppa di Germania

Un weekend caldissimo di calcio italiano e internazionale: il derby Torino-Juventus e Lazio-Pisa in Serie A, Juventus-Roma nella Coppa Italia Women, Monza-Catanzaro nella finale playoff di Serie B, le semifinali playoff di Serie C, il tutto finale di Premier League con l’Arsenal campione e la finale di Coppa di Germania Bayern-Stoccarda.

Un weekend che vale una stagione intera. Dal 22 al 24 maggio su Sky e in streaming su NOW si concentrano alcuni degli appuntamenti più attesi dell’annata calcistica: l’ultima giornata di Serie A, la finale di Coppa Italia Women, l’andata della finale playoff di Serie B, le semifinali playoff di Serie C, l’ultima giornata di Premier League con i neocampioni Arsenal e la finale di Coppa di Germania.

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Serie A Enilive, 38ª e ultima giornata

Si chiude la stagione di Serie A con tre match in co-esclusiva su Sky. Sabato 23 maggio alle 20.45 va in scena Lazio-Pisa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 — telecronaca Federico Botti, commento Luca Marchegiani).

Domenica 24 maggio alle 20.45 doppio appuntamento: il derby della Mole Torino-Juventus (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K — telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo) e la partita-salvezza Lecce-Genoa (Sky Sport 253 — telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi). Entrambe visibili anche in contemporanea su Diretta Gol (Sky Sport 251).

Gli studi: venerdì 22 dalle 22.45 Friday Night con Tavelli, Sangiuliano, Marianella, Gentile e Pessina. Sabato dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Benci, Compagnoni, Zancan e Bucciantini; dalle 20 e 22.40 Saturday Night con Cenni, Condò, Borghi e Costacurta. Domenica dalle 12 La Casa dello Sport – Day, dalle 15 Sky Sunday Football con Di Bello, Gentile, Gobbi e Quagliarella; dalle 20.45 Campo Aperto e dalle 22.40 Sky Calcio Club con Caressa, Bergomi, Marchegiani, Bucciantini, Di Canio e De Grandis. Lunedì 25 dalle 23 L’Originale con Bonan, Di Marzio, Fayna e ospiti.

Coppa Italia Women 2026: Juventus-Roma a Vicenza

Domenica 24 maggio alle 18 su Sky Sport Max va in scena la finale della Coppa Italia Women 2026: Juventus-Roma allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, remake della finale dell’anno scorso vinta dalla Juventus. Telecronaca di Gaia Brunelli.

Serie BKT, andata finale playoff: Monza-Catanzaro

Domenica 24 maggio alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, NOW e TV8 l’andata della finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Chi vince conquista l’ultimo posto disponibile in Serie A. Studio pre e postpartita direttamente dall’U-Power Stadium dalle 19.30 e dalle 21.50 con Marina Presello, Manuele Baiocchini, Daniele Barone e Lorenzo Minotti (anche telecronisti). Il ritorno è fissato per mercoledì 27 maggio.

Serie C Sky Wifi, andata semifinali playoff

Domenica 24 maggio doppio appuntamento per le semifinali playoff di Serie C: alle 20 su Sky Sport 256 Ascoli-Catania (telecronaca Antonio Nucera); alle 21 su Sky Sport 257 Salernitana-Union Brescia (telecronaca Giovanni Poggi). Il ritorno è mercoledì 27 maggio.

Premier League, 38ª e ultima giornata

Domenica 24 maggio alle 17 tutti i dieci match dell’ultima giornata di Premier League in contemporanea su Sky. I neocampioni d’Inghilterra dell’Arsenal chiudono in trasferta contro il Crystal Palace (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K — telecronaca Massimo Marianella). Il Manchester City ospita l’Aston Villa (Sky Sport 251). Lotta salvezza tra Tottenham-Everton (Sky Sport 252) e West Ham-Leeds (Sky Sport 253). Completano il quadro Nottingham Forest-Bournemouth (Sky Sport 254), Brighton-Manchester United (Sky Sport 255), Liverpool-Brentford (Sky Sport 256), Sunderland-Chelsea (Sky Sport 257), Fulham-Newcastle (Sky Sport 258) e Burnley-Wolverhampton. Diretta Gol su Sky Sport Uno. Studio con Federica Lodi e Paolo Di Canio dalle 16.15 e dalle 19.

Coppa di Germania: Bayern Monaco-Stoccarda

Sabato 23 maggio alle 20 su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 la finale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Stoccarda (telecronaca Pietro Nicolodi).

Bundesliga Playoff e Ligue 1 Playoff

Per il playoff di Bundesliga tra Paderborn e Wolfsburg: andata giovedì 21 maggio alle 20.30 su Sky Sport Calcio, ritorno lunedì 25 maggio alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Per i playoff di Ligue 1 tra St. Etienne e Nizza: andata martedì 26 maggio, ritorno venerdì 29 maggio, entrambi alle 20.45 su Sky Sport Calcio (telecronaca Filippo Benincampi).

Il programma completo su Sky e NOW

Sabato 23 maggio

Ore 20.00 — Bayern Monaco-Stoccarda (Finale Coppa di Germania) | Sky Sport Mix e 252

Ore 20.45 — Lazio-Pisa (Serie A) | Sky Sport Calcio e 251

Domenica 24 maggio