Giro d’Italia Women 2026, Vollering firma il tappone dolomitico: Van der Breggen resta in rosa

L’olandese della FDJ-Suez conquista la sua prima vittoria nella Corsa Rosa e riapre la lotta per la classifica generale. Longo Borghini limita i danni, Reusser perde terreno.

Demi Vollering lancia un segnale forte al Giro d’Italia Women 2026. La campionessa olandese della FDJ-Suez si è imposta nella quinta tappa, la frazione regina da Longarone a Santo Stefano di Cadore, al termine di 146 chilometri e oltre 3.400 metri di dislivello che hanno ridisegnato la classifica generale.

Dopo una giornata vissuta tra le salite del Passo Tre Croci, del Passo Sant’Antonio e il doppio passaggio sulla Costa, Vollering ha avuto la meglio nello sprint ristretto che ha coinvolto le principali protagoniste della corsa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Vollering batte Van der Breggen e torna in corsa per il Giro

Sul traguardo di Santo Stefano di Cadore l’ex vincitrice del Tour de France Femmes ha preceduto la maglia rosa Anna van der Breggen e la tedesca Antonia Niedermaier.

Quarta la giovane canadese Isabella Holmgren, mentre Elisa Longo Borghini ha chiuso quinta a 15 secondi, riuscendo a contenere il distacco in una giornata particolarmente impegnativa.

Per Vollering si tratta del primo successo in carriera al Giro d’Italia Women, una vittoria che le permette soprattutto di recuperare terreno in classifica generale.

Longo Borghini resiste, Reusser perde terreno

Tra le big della corsa la più penalizzata è stata Marlen Reusser.

La svizzera della Movistar ha accusato un ritardo di 53 secondi dalle migliori, perdendo così la seconda posizione nella generale proprio a vantaggio di Vollering.

Buona invece la prova di Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana e vincitrice dell’ultima edizione della corsa rosa ha sofferto sulle salite più dure, ma è riuscita a restare vicina alle migliori limitando le perdite e mantenendo vive le proprie ambizioni.

Van der Breggen conserva la maglia rosa

Nonostante il successo di Vollering, la leadership della corsa resta sulle spalle di Anna van der Breggen.

L’olandese della SD Worx-Protime guida la classifica con un minuto di vantaggio sulla connazionale, mentre Niedermaier consolida il terzo posto.

La lotta per il successo finale resta apertissima e le prossime tappe potrebbero offrire nuovi ribaltamenti.

Ordine d’arrivo 5ª tappa

Demi Vollering (FDJ-Suez) 4h23’47” Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) s.t. Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM) s.t. Isabella Holmgren (Lidl-Trek) +2” Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) +15”

Classifica generale