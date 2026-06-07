Giro d’Italia Women 2026, impresa Vollering: ribalta tutto nell’ultima tappa e conquista la maglia rosa

Finale clamoroso a Saluzzo per il Giro d’Italia Women 2026. Demi Vollering attacca sull’ultima salita, stacca Anna van der Breggen e conquista la maglia rosa proprio nell’ultima giornata. Successo di tappa per Elisa Longo Borghini, che chiude il Giro al quarto posto.

Vollering firma la rimonta decisiva nell’ultima tappa

Il Giro d’Italia Women 2026 si conclude con uno dei finali più emozionanti della storia recente della corsa rosa. Demi Vollering (FDJ-SUEZ) ha ribaltato la classifica generale nell’ultima tappa, strappando la maglia rosa ad Anna van der Breggen dopo un attacco decisivo sulla salita di Coletta di Brondello.

La frazione conclusiva, con partenza e arrivo a Saluzzo dopo 145 chilometri, ha regalato spettacolo fino agli ultimi metri. L’olandese è riuscita a raggiungere le tre fuggitive di giornata – Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Black e Antonia Niedermaier – e a costruire il vantaggio necessario per cambiare il volto della classifica generale.

All’arrivo il margine accumulato è stato di 2 minuti e 23 secondi, sufficiente per conquistare il primo Giro d’Italia della sua carriera.

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Longo Borghini vince la tappa

A sorridere è stata anche Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), protagonista di una splendida prova nell’ultima giornata.

La campionessa italiana si è imposta nella volata a quattro sul traguardo di Saluzzo davanti a Niamh Fisher-Black e Antonia Niedermaier, conquistando il successo di tappa e risalendo fino al quarto posto della classifica generale.

Un risultato importante per l’azzurra, che chiude il Giro ai piedi del podio dopo aver animato la corsa fino all’ultimo chilometro.

Van der Breggen perde la rosa nel finale

Dopo aver difeso il simbolo del primato per gran parte della corsa, Anna van der Breggen è stata costretta ad arrendersi proprio nell’ultima tappa.

L’olandese ha perso contatto con Vollering sull’ultima salita e ha concluso il Giro in terza posizione, vedendo sfumare il successo finale a poche decine di chilometri dal traguardo conclusivo.

Vollering nella storia del ciclismo femminile

Con il successo al Giro d’Italia Women 2026, Demi Vollering entra nella storia del ciclismo femminile.

L’olandese diventa infatti la seconda atleta di sempre a completare la cosiddetta Tripla Corona dopo Annemiek Van Vleuten. Inoltre è la quarta ciclista dei Paesi Bassi a vincere la corsa rosa dopo Marianne Vos, Anna van der Breggen e la stessa Van Vleuten.

La maglia rosa ha cambiato proprietaria nell’ultima tappa soltanto per la quinta volta nella storia della competizione, un evento che conferma il carattere straordinario del finale vissuto sulle strade piemontesi.

Balsamo conquista la classifica a punti

Le soddisfazioni italiane non si fermano al successo di tappa di Longo Borghini.

Elisa Balsamo si è infatti aggiudicata la maglia rossa della classifica a punti grazie ai quattro successi di tappa conquistati nel corso dell’edizione 2026 del Giro d’Italia Women.