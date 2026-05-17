Coppa Europa Boulder 2026, tre azzurri in semifinale nella tappa slovacca

Buone indicazioni per l’Italia nella seconda tappa di Coppa Europa Boulder in Slovacchia: Nicolò Sacripanti chiude terzo nelle qualificazioni, avanzano anche Matteo Reusa e Caterina Dal Zotto.
Arrivano segnali positivi dalla Slovacchia per la squadra italiana impegnata nella seconda tappa stagionale di Coppa Europa Boulder 2026.
Sono tre gli azzurri che conquistano l’accesso alle semifinali al termine delle qualificazioni, con una prova particolarmente brillante firmata da Nicolò Sacripanti. L’italiano ha chiuso al terzo posto grazie a una prestazione di altissimo livello, completata con un prezioso en plein di top.
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Semifinale conquistata anche da Matteo Reusa, capace di centrare il passaggio del turno in 24ª posizione con quattro top flash, e da Caterina Dal Zotto, che ha chiuso le qualificazioni al 17° posto assicurandosi l’accesso al turno successivo.
Sfuma di poco la semifinale per Bagnoli
Resta invece fuori dalla semifinale Giovanni Bagnoli, fermatosi in 26ª posizione al termine della giornata di qualificazione.
Completano la spedizione italiana Mattia Salvatore, 35°, Tommaso Milanese, 39°, e Giulia Rosa, anch’essa 39ª nella rispettiva classifica.
Oggi le semifinali
Il programma della competizione proseguirà con le semifinali in programma domenica:
- semifinali femminili alle 08:30
- semifinali maschili alle 12:15
L’Italia proverà a confermarsi protagonista anche nella fase decisiva della competizione continentale.