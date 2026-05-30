Giro d’Italia: oggi l’ultima salita, percorso e favoriti

Il Giro d’Italia oggi affronta l’ultima asperità prima della consueta passerella finale di domani. In programma oggi il decisivo tappone di montagna da Gemona del Friuli a Piancavallo, ultimo vero sforzo prima della passerella conclusiva di Roma.

Il percorso e il programma della penultima frazione

La tappa numero 20 propone un tracciato selettivo di 200 chilometri e un dislivello di 3751 metri.

La carovana prende il via alle 10:45 affrontando una prima parte pianeggiante, interrotta unicamente dal Gran Premio della Montagna di Clauzetto, un’ascesa di quasi sette chilometri al 5,6%.

Superata questa asperità, il gruppo si dirige verso il vero punto decisivo di giornata, la doppia scalata del Piancavallo. Una salita di prima categoria lunga quasi 15 chilometri, con una pendenza media del 7,8% e punte massime che raggiungono il 14%.

Al termine del primo passaggio in vetta, i corridori affrontano una discesa impegnativa verso il lago di Barcis. Subito dopo, la corsa approccia la seconda e ultima scalata che decide la classifica generale.

L’arrivo è previsto intorno alle 17:15. Gli appassionati possono seguire la corsa in diretta su Rai Sport HD fin dalla partenza, passando su Rai 2 dalle 14:00. La copertura streaming è garantita su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

I favoriti per la vittoria e la lotta per le maglie

Il principale favorito per il successo di giornata resta Jonas Vingegaard, attuale leader della corsa. Il ciclista danese punta a centrare la quinta vittoria personale in questo Giro d’Italia, per sugellare la sua Maglia Rosa.

Tra i possibili favoriti anche Felix Gall, che cerca riscatto e insegue il primo successo in questa edizione della Corsa Rosa.

Ma attenzione perchè in classifica generale non tutto è deciso. La tappa sarà decisiva anche per Thymen Arensman e Jai Hindley per assicurarsi un gradino sul podio di Roma.

Anche il nostro Davide Piganzoli potrebbe provare ad entrare nella fuga per rubare la Maglia Bianca di miglior giovane ad Afonso Eulalio. Probabile, invece, che Giulio Pellizzari, atteso protagonista sulle rampe friulane, provi ad entrare nella fuga.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it