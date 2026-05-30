Il Monza torna in Serie A: Catanzaro furioso con l’arbitro Massa

Il Monza torna ufficialmente in Serie A a un solo anno di distanza dalla retrocessione, vincendo i playoff al termine di una stagione intensa.

La sofferenza nei playoff e le polemiche con il Catanzaro

Il Monza torna subito in massima serie. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nell’ultimo atto contro il Catanzaro di Alberto Aquilani, i biancorossi fanno festa in virtù del risultato dell’andata e del miglior piazzamento in classifica.

Ai calabresi, protagonisti di un cammino straordinario e capaci di dominare il doppio confronto per larghi tratti dei 180 minuti, non basta la vittoria esterna per ribaltare il medesimo risultato dell’andata.

Il verdetto premia la squadra di Paolo Bianco, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, un criterio che spegne i sogni degli ospiti.

La sfida decisiva lascia però spazio a forti polemiche per via della direzione arbitrale di Massa, con tante decisioni discutibili.

La rincorsa di Bianco e le scelte vincenti del club

Ad ogni modo onore al Monza capace di tornare subito in Serie A dopo un playoff vinto anche in maniera rocambolesca, superando a fatica sia la Juve Stabia ch Catanazaro, ma con lo scotto difficile da digerire di aver mancato la promozione diretta durante il campionato.

In effetti, la lunga lotta con Venezia e Frosinone, aveva costretto forse immeritatamente i biancorossi a passare per i playoff. Ma in queste ultime settimane la formazione allenata da Bianco non è sembrata in grandissima forma.

Il ritorno nella massima serie, ad ogni modo, cancella la delusione della retrocessione avvenuta dodici mesi fa, arrivata dopo tre stagioni consecutive tra i grandi del calcio italiano dal 2022 al 2025.

La dirigenza, che aveva scelto di dare continuità al progetto sportivo, è stata premiata dopo la confermando gran parte di un organico di livello superiore per la categoria, guidato da elementi di spicco come Pessina, Colpani, Keita Baldé, Petagna, Cutrone e Dany Mota.

Dopo un avvio di campionato complicato, la società non ha messo in discussione il tecnico Paolo Bianco, ed ha raccolto i frutti di questa scelta. La svolta decisiva è arrivata nel mese di ottobre, quando il gruppo ha trovato la quadra, anche dal punto di vista tattico, ottenendo una serie di risultati positivi.

Merito anche del ritorno alla difesa a tre, con esterni a tutta fascia, due mediani e una coppia di trequartisti a supporto della punta.

Queste le parole del tecnico Monza Paolo Bianco a Sky Sport dopo la promozione:

“Questi ragazzi hanno sempre dimostrato che sanno rialzarsi dopo essere caduti. Futuro? Da oggi ho due anni di contratto, perché è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di promozione”.