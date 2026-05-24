Giro d’Italia, Milano chiama i velocisti: Milan cerca il riscatto nella tappa prima del riposo

Il Giro d’Italia 2026 chiude oggi la seconda settimana con la quindicesima tappa, la Voghera-Milano di 157 chilometri. Dopo la dura giornata alpina con arrivo a Pila, il gruppo ritrova una frazione molto più semplice dal punto di vista altimetrico, ideale per le squadre dei velocisti e utile per arrivare all’ultimo giorno di riposo senza ulteriori scossoni in classifica.

Percorso piatto e circuito finale a Milano

La tappa non presenta particolari difficoltà: sarà una giornata sostanzialmente di trasferimento, con il finale disegnato per favorire una volata di gruppo. Dopo il passaggio dalla Chiesa Rossa, i corridori entreranno nel circuito conclusivo di 16,3 chilometro, da ripetere quattro volte.

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Strade ampie, poche curve e un’ottima svolta posta a circa due chilometri dal traguardo rendono lo scenario molto favorevole agli sprinter. Insomma, salvo fughe clamorose o distrazioni del gruppo, tutto porta verso un arrivo a ranghi compatti.

Magnier per la Ciclamino, Milan per salvare il Giro

Tra i favoriti spicca Paul Magnier, deciso a riprendersi la Maglia Ciclamino persa per appena un punto da Narvaez e a cercare il terzo successo in questa edizione. In casa Italia gli occhi saranno puntati su Jonathan Milan, fin qui lontano dalle aspettative e chiamato a una riposta importante in uno sprint che sembra tagliato su misura per lui. Da seguire anche Dylan Groenewegen, sempre pericoloso negli arrivi veloci, e Matteo Malucelli.

La partenza è prevista alle 13.40, con arrivo fissato intorno alle 17.15. Diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.40 e Rai 2 dalle 14.00, più i soliti streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Dazn, Discovery + e HBO Max.