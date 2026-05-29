Giro d’Italia 2026, la tappa di oggi: Feltre-Alleghe verso il weekend decisivo

È il momento di scrivere la storia: il Giro d’Italia entra nel suo cuore nevralgico con la 19esima tappa. Cosa succederà oggi

Il Giro d’Italia 2026 entra nel vivo: la diciannovesima tappa, da Feltre ad Alleghe (151 km), è il tappone dolomitico che può decidere la Corsa Rosa. Cinquemila metri di dislivello, sei GPM e la Cima Coppi del Passo Giau a 2.233 metri: ingredienti perfetti per una giornata di fuoco.

Il percorso non concede tregua. Dopo l’avvicinamento, scatta la scalata al Passo Duran (prima categoria, 12,1 km all’8,2%), seguito dal Coi (2ª cat., punte al 19%). Sprint intermedio a Palafavera, poi Forcella Staulanza e il momento clou: il Giau.

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Nove chilometri e nove al 9,3% di media, con rampe al 14%: qui si costruiscono le classifiche sulla fatica, vietato sbagliare. Subito dopo, il Falzarego e l’arrivo in salita ai Piani di Pezzé (5 km al 9,6%, massima al 15%): un finale esplosivo.

I favoriti e le possibili sorprese oggi al Giro

Jonas Vingegaard è il grande favorito: la Visma controllerà per staccare i rivali. Attenzione a Felix Gall, Jai Hindley e Thymen Arensman nella lotta al podio. L’Italia sogna con Giulio Ciccone, in cerca di riscatto, e Davide Piganzoli, in bilico tra gregariato e Maglia Bianca.

Partenza alle 12.30, arrivo previsto per le 17.15. Puoi seguire anche questa tappa del Giro su Sportface, anche con gli approfondimenti di Giro Express.

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Le Dolomiti chiamano, i campioni rispondono: oggi il Giro può cambiare volto. Chi avrà le gambe e la testa per dominare la regina delle tappe? La risposta sulla salita più iconica d’Italia.