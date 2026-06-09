Atletica in tv: Dosso e Diaz a Oslo, poi il Continental Tour Gold di Los Angeles su Sky

Settimana di grande atletica su Sky e NOW. Mercoledì riflettori puntati sulla Diamond League di Oslo con Zaynab Dosso e Andy Diaz protagonisti, mentre domenica spazio al Los Angeles Grand Prix del World Athletics Continental Tour Gold.

L’atletica leggera torna protagonista su Sky e NOW con due appuntamenti internazionali di primo piano che vedranno in gara anche alcuni dei migliori talenti italiani.

La settimana si aprirà mercoledì 10 giugno con i Bislett Games di Oslo, sesta tappa stagionale della Diamond League, mentre domenica 14 giugno sarà la volta del Los Angeles Grand Prix, meeting inserito nel circuito World Athletics Continental Tour Gold.

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Dosso e Diaz guidano l’Italia a Oslo

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno alle ore 20 su Sky Sport Uno, con la tappa norvegese della Diamond League.

Grande attesa per Zaynab Dosso nei 100 metri femminili. L’azzurra proverà a rilanciarsi dopo le recenti uscite nel circuito internazionale affrontando alcune delle migliori velociste del panorama mondiale.

Nel salto triplo maschile, invece, occhi puntati su Andy Diaz. Il campione azzurro arriva a Oslo dopo il successo ottenuto al Golden Gala Pietro Mennea e sarà impegnato in una sfida di altissimo livello contro il portoghese Pedro Pichardo, argento olimpico a Parigi 2024, e il cubano Lazaro Martinez, medaglia di bronzo mondiale.

Warholm e il Dream Mile tra le stelle del meeting

Tra gli eventi più attesi della serata spiccano anche i 400 ostacoli maschili con il beniamino di casa Karsten Warholm, pronto a infiammare il pubblico del Bislett Stadium.

Grande fascino anche per il tradizionale Dream Mile, una delle gare simbolo del meeting di Oslo e appuntamento storico del mezzofondo internazionale.

La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Domenica il Continental Tour Gold sbarca a Los Angeles

Il secondo appuntamento della settimana è in programma domenica 14 giugno alle ore 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport Max con il Los Angeles Grand Prix.

La manifestazione fa parte del World Athletics Continental Tour Gold, il circuito che rappresenta il principale livello competitivo internazionale alle spalle della Diamond League.

Anche in questo caso la telecronaca sarà curata da Nicola Roggero e Stefano Baldini.

La programmazione su Sky

Mercoledì 10 giugno

Ore 20.00: Diamond League – Oslo

Diretta su Sky Sport Uno e NOW

Domenica 14 giugno

Ore 22.00: World Athletics Continental Tour Gold – Los Angeles

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW

Oltre alle dirette televisive, approfondimenti, risultati e contenuti esclusivi saranno disponibili su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.