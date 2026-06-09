Ciclismo, Tour Auvergne: Visma domina nella cronosquadre

La Visma-Lease a Bike domina la prova contro il tempo sui 28,4 chilometri di Perreux. Alex Baudin difende il primato e mantiene la Maglia Gialla.

Giro del Delfinato, vittoria della Visma e podio di tappa

La cronometro a squadre torna protagonista al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l’ex Giro del Delfinato, anticipando i temi del prossimo Tour de France.

Sul tracciato di 28,4 chilometri con partenza ed arrivo a Perreux, vince la alla Visma-Lease a Bike in una specielità che tornerà anche al Tour de France.

La compagine olandese chiude la prova in 32’52″17, lanciando un segnale forte anche per Jonas Vingegaard per la Grande Boucle. Il successo di tappa arriva nonostante un fastidioso problema meccanico per Tulett e le condizioni fisiche non ottimali di Wout van Aert.

Per tutta la durata della corsa, la squadra mantiene un ritmo di marcia costante e trascina in ottima posizione in classifica Matteo Jorgenson.

Al secondo posto di giornata si piazza la Netcompany INEOS. I britannici accarezzano a lungo l’idea del successo, ma si arrendono per soli 9″, pagando lo scarto minimo nei tratti decisivi del percorso.

Bene anche la EF Education-EasyPost, che conquista la terza posizione finale. Il team statunitense lavora in modo eccezionale, grazie anche al lavoro di Alex Baudin. Il francese conserva così la Maglia Gialla ottenuta nella prima frazione di corsa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I ritardi delle inseguitrici e la classifica generale

Ai piedi del podio di tappa, la quarta piazza è occupata dalla Lidl-Trek. La squadra trainata da Juan Ayuso e Mattias Skjelmose disputa una prova in linea pulita e riesce a contenere il distacco dai vincitori.

Il quinto posto va alla Red Bull-BORA-hansgrohe, che conclude la frazione senza acuti ma difendendosi al meglio. Delude invece la Decathlon CMA CGM Team, che ottiene solamente la sesta posizione all’arrivo. La prestazione opaca della formazione di casa penalizza il leader designato Paul Seixas che vede così allargarsi il distacco dalla maglia gialla. Il francese paga un ritardo complessivo di 45″ al traguardo di Perreux. Un tempo che lo obbliga a rivedere anche le strategie per la vittoria finale, visto che nelle prossime tappe di montagna, Seixas sarà costretto ad attaccare per provare a rimontare in classifica generale.