Calcio femminile, Svezia-Italia 2-2: azzurre ai playoff per il Mondiale 2027

L‘Italia pareggia 2-2 a Goteborg contro la Svezia nell’ultima partita di qualificazione al Mondiale 2027, sprecando un meritato doppio vantaggio iniziale.

Il dominio nel primo tempo e la rimonta svedese

Italia, altro incubo playoff. La gara inizia bene per gli azzurri. Andrea Soncin sceglie un approccio propositivo e l’Italia prende rapidamente il controllo del gioco.

Dopo un avvio equilibrato, le azzurre sbloccano il risultato al minuto 36: Elisabetta Oliviero trova lo specchio della porta con un destro preciso che si insacca direttamente sotto la traversa. La rete dell’1-0 da fiducia alla squadra, che continua ad attaccare e raddoppia allo scadere del primo tempo. Martina Piemonte sfrutta un cross calibrato e segna di testa lo 0-2.

Nella ripresa la partita cambia. Il ct svedese inserisce forze fresche, tra cui Fridolina Rolfo, e la Svezia alza visibilmente il baricentro. L’Italia cerca di amministrare il possesso, ma al 70′ incassa l’1-2 a causa di un autogol di Laura Giuliani al termine di un’azione piuttosto confusa. L’inerzia del match si ribalta in modo inesorabile e le padrone di casa trovano il pareggio appena tre minuto più tardi con la Rolfo, rapida a risolvere una mischia nell’area di rigore. Nel finale le azzurre soffrono le palle inattive. Soncin fa mette dentro Lisa Boattin, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, ma il punteggio resta sul 2-2 sino al triplice fischio conclusivo.

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La classifica del girone e lo spareggio decisivo

Il pareggio maturato in trasferta definisce la classifica finale del Gruppo 1. La Danimarca vince per 4-1 e conquista il primo posto del girone con 14 punti. L’Italia chiude invece al secondo posto a quota 9.

Il secondo posto non basta alle azzurre per l’accesso diretto e obbliga l’Italia a transitare per i playoff per conquistare la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2027.

La fase playoff si articolerà in due turni a eliminazione, con partite di andata e ritorno, tra ottobre e fine novembre. Alla fase degli spareggi in programma tra sei mesi prenderanno parte complessivamente 32 Nazionali.

Proprio come la Nazionale maschile, eliminata poi dalla Bosnia e costretta a guardare i Mondiali del 2026 da casa.