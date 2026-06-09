Canottaggio, dieci equipaggi azzurri in Coppa del Mondo a Plovdiv: torna Lodo, c’è il quattro di coppia iridato

Da venerdì a domenica l’Italia sarà protagonista nella seconda prova di Coppa del Mondo in Bulgaria. Riflettori puntati sul quattro di coppia campione del mondo e sul ritorno internazionale di Matteo Lodo dopo un anno di stop.

L’Italia del canottaggio è pronta a tornare in acqua per la seconda prova stagionale di Coppa del Mondo. Da venerdì a domenica gli azzurri saranno impegnati a Plovdiv, in Bulgaria, in un appuntamento che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento agli Europei di Varese, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, e ai Mondiali di Amsterdam, previsti dal 24 al 30 agosto.

Il direttore tecnico Antonio Colamonici ha convocato dieci equipaggi per una trasferta che offrirà indicazioni importanti sullo stato di forma della squadra azzurra.

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Il quattro di coppia campione del mondo guida la spedizione

Tra gli equipaggi più attesi c’è il quattro di coppia maschile composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Gli azzurri arrivano a Plovdiv da campioni del mondo in carica, dopo il titolo conquistato nel 2025 a Shanghai e l’argento olimpico ottenuto a Parigi 2024. L’obiettivo è confermarsi ai vertici della specialità anche nella nuova stagione internazionale.

Rientra Matteo Lodo nel due senza

Grande attenzione anche per il due senza maschile, che segnerà il ritorno in campo internazionale di Matteo Lodo.

Il due volte medagliato olimpico torna a gareggiare dopo un anno di stop e farà coppia con Giovanni Codato, vicecampione europeo. Nel due senza femminile saranno invece impegnate Laura Meriano e Alice Codato, reduci dall’argento continentale e dal quarto posto mondiale.

Tre doppi e Soares nel singolo

Nel settore di coppia saranno tre gli equipaggi italiani al via.

Tra le donne gareggeranno Clara Guerra e Alice Gnatta, mentre tra gli uomini saranno impegnati Niels Torre e Marco Selva insieme a Leonardo Tedoldi e Marco Prati.

A completare il settore ci sarà Gabriel Soares nel singolo maschile.

Quattro senza e otto per completare il programma

Nel quattro senza femminile scenderanno in acqua Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi.

L’equipaggio maschile sarà invece composto da Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta.

Presente anche l’otto maschile formato da Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

Gli equipaggi azzurri in gara a Plovdiv

Singolo maschile

Gabriel Soares

Due senza femminile

Laura Meriano, Alice Codato

Due senza maschile

Matteo Lodo, Giovanni Codato

Doppio femminile

Clara Guerra, Alice Gnatta

Doppio maschile

Niels Torre, Marco Selva

Doppio maschile

Leonardo Tedoldi, Marco Prati

Quattro senza femminile

Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi

Quattro senza maschile

Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi, Alessandro Bonamoneta

Quattro di coppia maschile

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili

Otto maschile