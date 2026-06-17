Giro di Svizzera, Pogacar domina: distacchi incredibili all’arrivo

Tadej Pogacar non ha pietà al Giro di Svizzera: non gli è bastato vincere, ma ha lanciato anche un segnale con distacchi abissali sugli avversari

C’è chi corre e chi fa uno sport a parte, come Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha scelto la prima tappa del Giro di Svizzera per regalare l’ennesimo capolavoro. Sul traguardo di Sondrio, con partenza e arrivo tutti in terra italiana, il campione del mondo ha firmato la vittoria numero 118 in carriera, blindando di fatto la classifica generale della corsa a tappe elvetica.

La corsa sembrava addormentata nei primi chilometri, animata solo da una fuga di seconda fascia. Poi, a circa settanta chilometri dal traguardo, si è scritto il solito copione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Pogacar accelera, si prende i secondi di abbuono al KM Tissot e, con una progressione brutale in pianura, stacca definitivamente i fuggitivi. Inizia così l’ennesima passerella trionfale: oltre settanta chilometri in solitaria, un dominio assoluto che ha annichilito i rivali.

Cosa è successo oggi al Giro di Svizzera

Dietro di lui, la corsa tra gli umani. Richard Carapaz limita i danni e chiude secondo a due minuti e quattordici secondi, dimostrando un’ottima condizione dopo i problemi primaverili.

Terzo gradino del podio per un redivivo Andrea Bagioli, capace di strappare un piazzamento di prestigio con la maglia della Lidl-Trek. Più lontano il plotone dei migliori, con Ilan Van Wilder a regolare il primo drappello degli inseguitori a quattro minuti di ritardo.

Non era pianificato, ha detto lui nel dopo gara. Ma quando vai a questi livelli, ogni capriccio diventa una lezione di ciclismo puro. La Gialla è già sua, e nessuno sembra poterlo fermare.