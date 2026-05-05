L’ultimo saluto ad Alex Zanardi: folla e commozione a Padova, la handbike accanto al feretro

Basilica di Santa Giustina gremita per i funerali del campione: presenti autorità e atleti paralimpici. Zaia: “Ci ha insegnato a guardare ciò che abbiamo”

Una folla per l’addio a Zanardi

Grande partecipazione e profonda commozione a Padova per i funerali di Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina è stata completamente gremita, mentre migliaia di persone si sono raccolte anche all’esterno per rendere omaggio al campione.

All’interno erano presenti autorità civili, militari e sportive, insieme a tanti protagonisti dello sport paralimpico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il tributo degli atleti e di Obiettivo 3

A rendere ancora più intenso il momento, l’ingresso del feretro accompagnato lungo la navata da numerosi atleti paralimpici, tra cui i membri del team Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi per avvicinare le persone con disabilità allo sport agonistico.

Sui gradini del presbiterio, in posizione centrale, è stata collocata la sua handbike, simbolo della rinascita sportiva e della forza con cui ha affrontato le difficoltà della vita.

La celebrazione

A officiare la funzione è stato don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” e amico personale di Zanardi, in una cerimonia segnata da raccoglimento e partecipazione.

Le parole di Zaia

Tra le autorità presenti anche Luca Zaia, che ha voluto ricordare il campione con parole di grande significato:

“Lui ci ha insegnato a concentrarci su quello che abbiamo e non su quello che non abbiamo. Ha perso le gambe e ha continuato a vincere conquistando tanti ori paralimpici. Era attento al sociale e dava sempre messaggi positivi”.