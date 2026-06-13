Basket 3×3, Italia subito vincente nelle qualificazioni europee: Turchia battuta all’esordio a Kosice

Le azzurre iniziano con il piede giusto il cammino verso la Europe Cup 2026. Successo per 15-11 contro la Turchia nel primo match del Girone A, trascinate dai cinque punti di Gina Conti.

Parte con una vittoria il percorso dell’Italia femminile nelle qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2026. A Kosice, in Slovacchia, la formazione azzurra ha superato la Turchia con il punteggio di 15-11 nella gara inaugurale del Girone A, conquistando due punti preziosi nella corsa verso la fase finale continentale di Anversa.

La partita, inizialmente prevista all’aperto, è stata disputata in una struttura indoor a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la città slovacca.

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Ottimo avvio delle azzurre

L’Italia ha preso subito il controllo della sfida grazie a una difesa aggressiva e a un attacco particolarmente efficace nelle prime fasi del match.

A sbloccare il punteggio è stata Caterina Gilli, seguita dai canestri di Maria Miccoli e Anastasia Conte che hanno consentito alle azzurre di portarsi rapidamente sul 3-0. Poco dopo è arrivato anche il 4-0 firmato ancora da Gilli.

La Turchia ha trovato i primi punti soltanto grazie ai tiri liberi di Yaya, mentre l’Italia ha continuato a gestire il ritmo della gara.

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Conti protagonista del match

A metà partita è stata Gina Conti a cambiare definitivamente l’inerzia dell’incontro.

La giocatrice azzurra ha prima realizzato il canestro dell’8-2 e successivamente ha firmato dall’arco il massimo vantaggio sul 10-3, mettendo in seria difficoltà la difesa turca.

Nella seconda parte del confronto la Turchia ha provato a rientrare grazie ai canestri di Guner e alla precisione dalla lunetta, ma l’Italia ha sempre mantenuto il controllo del punteggio.

A meno di un minuto dalla conclusione è stata ancora Anastasia Conte a trovare il canestro del 14-8 che ha di fatto chiuso i conti, prima del definitivo 15-11.

Il tabellino di Italia-Turchia

Italia: Conti 5, Conte 4, Miccoli 3, Gilli 3.

Turchia: Yaya 8, Guner 2, Cidal 1, Sacalir 0.

Corsa aperta verso Anversa

Il torneo di Kosice assegna due posti per la Europe Cup 2026 in programma ad Anversa dall’11 al 13 settembre.

Nel torneo femminile partecipano dieci nazionali suddivise in due gironi. Soltanto la prima classificata di ciascun raggruppamento conquisterà il pass diretto per la fase finale.

Dopo il successo contro la Turchia, l’Italia tornerà in campo oggi alle 13:40 per affrontare la Finlandia. Domani, domenica 14 giugno, le azzurre sfideranno invece il Portogallo alle 10:00 e la Croazia alle 13:40 per completare il proprio percorso nel Girone A.

Nel pomeriggio di oggi, alle 18:10, farà il suo debutto anche la Nazionale maschile impegnata contro l’Ungheria nel Girone D.