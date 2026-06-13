Titolo italiano Superpiuma, Valente sfida Diallo ad Avezzano

Grande boxe questa sera ad Avezzano, dove Gianluca Valente e Mohamed Diallo si contenderanno il titolo italiano dei pesi Superpiuma. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 22. In programma anche il torneo dedicato a Nino Benvenuti con l’incontro Semiucci-Cissé.

Avezzano pronta per la sfida tricolore tra Valente e Diallo

Tutto pronto ad Avezzano per una serata dedicata alla boxe professionistica italiana. Oggi, venerdì 13 giugno, Piazza Risorgimento ospiterà il match valido per il titolo italiano dei pesi Superpiuma tra Gianluca Valente e Mohamed Diallo.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione nazionale e metterà di fronte due pugili pronti a contendersi la cintura tricolore davanti al pubblico abruzzese.

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In palio il titolo italiano dei Superpiuma

Il confronto tra Valente e Diallo assegnerà il titolo italiano della categoria Superpiuma, in una sfida che promette spettacolo e intensità sul ring allestito nel cuore di Avezzano.

Entrambi i pugili arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama pugilistico nazionale.

Diretta Rai Sport dalle ore 22

Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta televisiva su Rai Sport a partire dalle ore 22.

La riunione pugilistica sarà trasmessa integralmente, consentendo al pubblico di assistere sia al match tricolore sia agli altri incontri inseriti nel programma della serata.

Nel sottoclou il Torneo Nino Benvenuti

Spazio anche alla prima giornata del Torneo Nino Benvenuti.

Nel sottoclou è infatti previsto l’incontro della categoria pesi Welter tra Semiucci e Cissé, match che aprirà la serata prima dell’atteso confronto valido per il titolo italiano dei Superpiuma.

L’evento è organizzato dalla RC Cavini.