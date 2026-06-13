Mondiali 2026, furto all’Inghilterra prima dell’arrivo a Kansas City: rubata parte dell’attrezzatura

Veicoli della Football Association forzati prima dell’arrivo della squadra di Thomas Tuchel negli Stati Uniti. La polizia ha avviato le indagini e avrebbe già effettuato due arresti.

Problemi inattesi per l’Inghilterra a pochi giorni dall’esordio ai Mondiali 2026. Parte dell’attrezzatura destinata alla Nazionale inglese sarebbe stata rubata a Kansas City prima dell’arrivo della squadra guidata da Thomas Tuchel.

L’episodio si sarebbe verificato mentre alcuni veicoli incaricati di trasportare il materiale verso lo Swope Soccer Village, centro sportivo che ospiterà gli allenamenti della selezione inglese, erano parcheggiati in città.

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Rubati palloni e scarpe da calcio

Secondo le prime informazioni, la Football Association sta cercando di quantificare l’entità del furto e verificare quali materiali siano stati sottratti.

Tra gli oggetti mancanti ci sarebbero anche palloni e scarpe da calcio, elementi che avrebbero dovuto essere già a disposizione dello staff tecnico in vista dell’arrivo della squadra previsto per sabato pomeriggio.

Indaga la polizia di Kansas City

Come riportato dalla BBC, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato immediatamente le indagini in collaborazione con la Football Association.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni veicoli utilizzati per il trasporto dell’attrezzatura sarebbero stati forzati.

Due arresti dopo il furto

La BBC riferisce inoltre che sarebbero già state arrestate due persone in relazione all’accaduto.

Un portavoce della polizia di Kansas City ha confermato l’apertura di un’indagine.

“Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, in cui mancavano alcuni oggetti. Le indagini sono in corso”.

Possibili ripercussioni sulla preparazione

L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato per la Nazionale inglese, impegnata negli ultimi preparativi in vista dell’esordio mondiale.

Mercoledì alle 21 l’Inghilterra affronterà la Croazia nella prima partita del torneo, mentre domenica è prevista la prima giornata completa di allenamento della squadra di Thomas Tuchel.

Resta ora da capire se il materiale sottratto potrà essere rapidamente sostituito oppure se il furto avrà conseguenze sull’organizzazione delle sedute di lavoro nei giorni che precedono il debutto iridato.